El PP de Madrid pide a sus alcaldes y portavoces dar "la batalla política" y no "bajar la guardia": "No vale esconderse"

II Intermunicipal del PP de Madrid

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha pedido este sábado a sus alcaldes y portavoces en los diferentes municipios de la región que den "la batalla política con claridad y con firmeza" y que no "bajen la guardia" porque "no vale esconderse" ya que la Comunidad es hoy "el principal contrapeso al desgobierno de España".

"Isabel Díaz Ayuso es nuestro mejor activo político, es liderazgo, es coherencia, es una forma de gobernar que incomoda profundamente a la izquierda porque demuestra que además que hay una alternativa al intervencionismo, al sectarismo y a las consignas progres más desfasadas. Pero sería un error grave para todos vosotros pensar que con el liderazgo de nuestra presidenta basta", ha trasladado el 'número dos' del partido en la II Intermunicipal que se celebra en San Lorenzo de El Escorial.

Es por ello que ha incidido en que sería un error pensar que el Gobierno de la región "lo va a resolver todo" y ha subrayado que si fallan los concejales y los ayuntamientos "el proyecto no se sostiene" y la izquierda "avanza".

Serrano ha puesto el foco en que el proyecto del Partido Popular de Madrid en su conjunto "se gana o se pierde en lo municipal, en cada calle, cada barrio y cada pueblo" donde la izquierda intentar "imponer" su modelo de impuestos y de "prohibiciones".

FRENTE A LA "DECADENCIA" DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN

Frente a ello ha recordado también que España atraviesa "un problema mucho más profundo que una suma de crisis puntuales" porque vive en una "decadencia que ya no es silenciosa" sino que "ha estallado en toda su crudeza", a lo que ha añadido que a cualquier socialista se le debería de caer "la cara de vergüenza viendo como su partido antepone la supervivencia de (Pedro) Sánchez a los intereses de su municipio".

"Os pido algo muy claro desde la dirección regional, que no nos arruguemos, que no nos achantemos. Es lo que quieren, que unos digáis no compensa, lo dejo, y otros os avergoncéis por defender vuestras ideas. Y lo que requiere este momento es justo lo contrario, coraje, valentía...", ha expresado el dirigente 'popular', quien ha insistido en que los municipios son "la punta de lanza" del PP de Madrid.

Por ello, les ha insistido en que tienen que ser los primeros en dar "esa batalla ética, democrática y de dignidad" para conseguir poner fin "al peor Gobierno de la democracia" y que supone "una amenaza para la convivencia y las libertades".

Hoy el PP madrileño quiere reafirmar que es "fuerte" porque se compone de "concejales valientes, alcaldes comprometidos y una organización que no se arruga frente a la presión de la izquierda". "Y estoy convencido que vamos a ganar esa batalla democrática, no os quepa duda, pero para ganarla hay que darla", ha subrayado Serrano.