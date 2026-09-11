PP Madrid recalca que la huelga de médicos es "contra" Mónica García porque "se sienten traicionados"

El diputado y secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivin - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha señalado que la huelga de médicos anunciada este viernes es un paro "contra" la ministra de Sanidad, Mónica García, porque los sanitarios "se sienten traicionados" por quien pensaban que "era una de ellos".

Así lo ha defendido Serrano en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región (DER) en la Asamblea de Madrid, donde ha echado en cara a García que sea "mejor gritar desde una pancarta que gestionar un ministerio", y que ahora, "por su culpa" se haya convocado una huelga a nivel nacional.

En este punto, ha hecho un llamamiento a la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, a "estar atentos" y "avisar a todos los centros de salud" madrileños para que expliquen que se trata de "una huelga nacional por culpa de la ministra", a pesar de que "la izquierda y sus altavoces" traten de camuflarlo como un movimiento contra la Comunidad de Madrid.

"La mujer que ha logrado no solo seguir destrozando la Sanidad en Ceuta y Melilla, que es su responsabilidad, sino tener desde no se sabe cuando, una huelga general de médicos en toda España. Ese es su resultado", ha remachado.

El Comité de Huelga médico ha anunciado este viernes la convocatoria de paros indefinidos desde el 28 de octubre en toda España para expresar su rechazo al Proyecto de Ley del Estatuto Marco y demandar una norma propia para el colectivo médico y facultativo.