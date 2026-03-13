PP de Madrid reclamará plenos monográficos en los municipios para abordar los "retrasos y averías" en Cercanías

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante una visita a Alcorcón - PP DE MADRID

ALCORCÓN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha anunciado este viernes que su partido pedirá plenos extraordinarios monográficos en todos los municipios para abordar la situación de Cercanías y su impacto en la movilidad vecinal, además de solicitar una "auditoría real" de toda la red por los "retrasos y averías".

"Esto merece que se le dedique tiempo para analizar cuál es la situación. En ellos vamos exigirle al Gobierno de España que se ejecuten esos planes y que haya una dotación presupuestaria real", ha afirmado el 'número dos' del PP de Madrid desde la estación de Alcorcón Central junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento, Roberto Marín.

En el lugar, ha denunciado el "mal servicio" que sufren a diario los madrileños con "más retrasos, más cancelaciones, más averías y más inseguridad". Lo ha expresado así un día después de que el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, confirmara en una visita a Fuenlabrada que el plan para reformar y mejorar la línea de Cercanías C-5 incluirá las obras de accesibilidad en la estación de La Serna.

Serrano ha criticado también que cada vez que surge un problema el Gobierno de España anuncie inversiones millonarias aunque no cuenta con un presupuesto a nivel nacional.

"Es lo que hace el Gobierno, Power Points y trampantojos, pero no hay inversiones reales. Llevamos años de abandono, años de engaño en lo que tiene que ver con el servicio de cercanías en la Comunidad de Madrid", ha afirmado, a lo que ha añadido que no se trata de problemas técnicos "sino de la incapacidad de gestionar de quienes están al frente del Gobierno de España y del Ministerio de Transportes".

En este sentido, ha asegurado que los datos "son incontestables" ya que el año pasado se registraron "más de 1.520 incidencias, un 240% más "desde que Sánchez es presidente del Gobierno", y 217 incidencias en la línea C-5 en 2025, a las que se suman otras 54 en lo que va de 2026.

Serrano ha insistido en que lo que reclaman es que se cumplan los planes "como el que presentó en su momento el Ejecutivo central con Mariano Rajoy y que metió en un cajón el Partido Socialista".

También ha reiterado la petición de una auditoría del estado de la red porque no quieren "llevarse sorpresas" y ha reclamado que la mesa de seguimiento de las redes de Cercanías se convoque de forma periódica.

TILDA DE "PROPAGANDA" LA VISITA DEL MINISTRO

Asimismo, ha calificado de "propaganda" la visita de López al sur de Madrid y ha sostenido que si el encuentro con la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE), se celebró en Leganés fue por la situación de Cercanías en el municipio.

"Y es que no hay más que ver el estado en el que se encuentra esta estación, en la que prácticamente nos estamos jugando la vida en este sitio, delante de un muro totalmente abierto, justo a nuestros pies, y ya sabemos por qué, como digo, la alcaldesa no ha querido enseñar esta estación al ministro", ha manifestado.

Por su parte, el portavoz del PP en la localidad, Roberto Marín, ha señalado que la línea C-5 era una referencia a nivel nacional en "puntualidad" y mejoras, pero que se ha ido "degradando poco a poco" convirtiéndose en el "símbolo del deterioro del servicio" bajo gobiernos socialistas.