PP de Madrid subraya que el fiscal general no ha dimitido sino ha sido "inhabilitado por delincuente"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, durante una rueda de prensa posterior a una reunión de la Junta de Portavoces - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha subrayado que el ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz no ha dimitido sino que "ha sido inhabilitado por delincuente".

Así lo ha remarcado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea después de conocerse la carta remitida por García Ortiz comunicando al Gobierno su renuncia al cargo.

"Si hubiera querido dimitir el Fiscal General del Estado lo hubiera hecho mucho antes, de hecho lo hubiera hecho como hubiera sido razonable en el momento en el que la justicia le investigaba para respetar el cargo del Fiscal General del Estado", ha planteado Díaz-Pache, quien entiende que de esta manera habría respetado la institución, al división de poderes y no "interferir sobre los jueces que debían juzgarle".

En cambio, según el 'popular' ha dado "instrucciones a su fiscal y a su abogado para que los dos estuvieran de acuerdo en que él era inocente dificultando la labor del Tribunal Supremo".

Díaz-Pache ha arrancado su intervención señalando que se ha confirmado que el fiscal general del Estado "quebrantó al ley al dictado de Moncloa" y que el presidente del Gobierno "no acepta la división de poderes" porque "desliza incluso públicamente que exigirá al Tribunal Constitucional que vuelta a humillarse para revocar una sentencia firma del Tribunal Supremo".

"En realidad era Sánchez quien se sentaba en el banquillo y por eso sabemos que hará lo que sea para revocar su sentencia (...) Se inventa un tribunal por encima del Tribunal Supremo de España, que no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico de esa manera y que le sirve como sala de excepción para corregir las sentencias que le son desfavorables", ha reprochado Díaz-Pache.

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha augurado que ahora el Gobierno central elegirá "un nuevo fiscal general del Estado afín al Gobierno de España", por lo que hay "pocas cosas que celebrar".

"Esta institución siempre ha estado manoseada por el poder político (...) Tenemos que decir que la gente los españoles están completamente hartos de ver cómo sus instituciones que deberían estar al servicio de todos al final están al servicio de los partidos", ha apostillado.

En cambio, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que no había "pruebas concluyentes" para poder condenar al fiscal general del Estado y que por tanto este fallo es "político".

"Tan político que hay fallo antes que sentencia y condena delante de cualquier argumentación jurídica. Lo del Tribunal Supremo es un mensaje de impunidad para la derecha y una advertencia a todo el que se atreva a hacer valer la igualdad ante la ley. Una advertencia que dice: 'Con Ayuso no", ha añadido.

Por último, su homóloga del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que "nunca un bulo llegó tan lejos" y ha insistido en que el origen de la causa del fiscal general del Estado es que "mintió" Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Acatamos la decisión judicial del Tribunal Supremo, pero mantenemos que no es justa. Vamos a seguir defendiendo que el fiscal quiso defender la verdad", ha remarcado.