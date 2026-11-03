PP de Madrid tilda de "indignidad" la continuidad de un Puente, que "ha pasado más tiempo en redes que gestionando"

Archivo - El Secretario General del PP de Madrid, Alfonso Serrano, interviene durante el acto de balance político celebrado en el Parque de Berlín, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha tildado este martes de "indignidad" la continuidad de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras el accidente ferroviario, ya que ha pasado "más tiempo en redes sociales que gestionando las infraestructuras".

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación desde Móstoles, preguntado por su gestión al frente del Ministerio tras el accidente en Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, con 69 muertes contabilizadas hasta el momento.

El 'número dos' del PP de Madrid ha reprochado que la izquierda suela criticar por lo que son por "el sectarismo por el cual no respetan que otras personas piensen diferentes", mientras ellos los critican por "las consecuencias de sus ideas cuando se trasladan a políticas públicas".

"Y en el caso de Óscar Puente, es un ministro que se ha pasado más tiempo en las redes sociales que gestionando las infraestructuras ferroviarias de nuestro país. Nosotros las sufrimos en Cercanías", ha lamentado, a la vez que ha subrayado los descarrilamientos que se han producido.

Es por ello que ha incidido en que la imagen de Puente es "absolutamente nefasta" y está convencido de que si no dimita él antes del 29 de noviembre, día de las elecciones generales, "le dimitirán los ciudadanos en las urnas".