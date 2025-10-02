PP de Madrid ve "muy bien" que las mujeres sean informadas antes de abortar y pide no entrar en "debate artificial"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, llegan a una reunión en la Real Casa de Correos - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ve "muy bien" que las mujeres sean informadas antes de abortar, "una decisión difícil y que además supone una intervención quirúrgica que necesita una información para que se tomen las decisiones correctamente" y ha pedido no entrar en un "debate artificial".

Lo ha expresado en declaraciones a los periodistas en la Asamblea de Madrid, después de que en el Pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Madrid se debatiera una propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto", que salió adelante con los votos de la formación y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.

"Creo que en todos los procedimientos médicos lo razonable es que las personas que se someten a ellos estén informados del procedimiento, de sus consecuencias. Eso es lo que ocurre en la Comunidad de Madrid conforme a la ley y no creo que haya una polémica más allá de que en la Comunidad de Madrid se cumple la ley", ha afirmado el portavoz 'popular'.

Además, Díaz-Pache ha subrayado que no le corresponde a él decir "qué síndromes existen o no existen" y cree que en cualquier procedimiento médico las personas deben ser informadas. "No vamos a profundizar en un debate que es artificial y que pretende desviar la atención sobre los temas importantes", ha apostillado.