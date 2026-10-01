PP de Madrid ve "una obviedad" que adoquines pueden "lanzarse" y pide al delegado que abandone "dejación de funciones"

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ofrece declaraciones tras un pleno extraordinario, en el exterior de la Asamblea de Madrid, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, considera que es "una obviedad" que los adoquines pueden "lanzarse" contra personas y bienes y ha pedido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que abandone la "dejación de funciones" que está realizando con la acampada de la Puerta del Sol a favor del derecho a la vivienda y contra loa desahucios.

Lo ha afirmado así en la antesala del Pleno en la Asamblea de Madrid, después de que el Ayuntamiento de Madrid haya enviado al delegado del Gobierno un escrito con una serie de fotografías que recogen desde un cuchillo de grandes dimensiones hasta adoquines encontrados en tiendas de campaña de la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol.

"Veremos si pasa algo, quién dijo que había un riesgo y quién dijo que son cosas menores y que son cuchillitos pequeños. Si son cuchillitos pequeños, pues no pasa nada. Si son machetes grandes, pues serán para partir papaya, supongo", ha ironizado.

Además, Díaz-Pache ha apuntado que se está produciendo una concentración de muchas personas que han ocupado el espacio público y que y "que están vandalizando el patrimonio cultural de la región, que pertenece a todos los madrileños, que están impidiendo el paso a medios de comunicación de forma, algunas veces, violenta".