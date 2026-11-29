Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (i), durante la inauguración de las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid, en el hotel EXE Getafe, a 5 de sept - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP se mantiene en Móstoles, con un 35% de los votos, pese a la polémica por la investigación de acoso sexual y laboral contra el alcalde 'popular', Manuel Bautista, mientras que el PSOE ha perdido tres puntos, los mismos que gana Vox en las elecciones generales de este 29 de noviembre.

De esta manera, PP sigue siendo la fuerza más votada en Móstoles, con más de 45.000 votos; seguido de PSOE, con 37.000 y el 29% de los mismos. En tercer lugar se sitúa Vox, con 21.000 y el 16,9%, mientras que Frente Amplio se sitúa en el 12% y los 15.000 apoyos, pese a su cabeza de lista Emilio Delgado, el que fuera candidato en las municipales y vecino de la localidad.

El PP de Móstoles gobierna en solitario el Ayuntamiento desde enero, tras la decisión de Vox de hacer efectiva su renuncia a los cargos que venía desempeñando desde el acuerdo de investidura entre ambas formaciones alcanzado tras las elecciones municipales de 2023.

El desencuentro entre Vox y el Partido Popular en Móstoles se originó tras la salida de Daniel Martín del Grupo Municipal de Vox, pasando al grupo de no adscritos pero manteniendo su puesto como concejal de Cultura. Desde Vox salieron al paso de esto para exigir al alcalde su cese inmediato. El mismo decidió retirar del cargo a Martín y asumir él mismo las competencias de Cultura.

Móstoles fue uno de los municipios que cambió en las pasadas elecciones municipales y autonómicos de 2023 pasando de 'cinturón rojo' a azul. En concreto, el PP recuperó la Alcaldía al desbancar a la anterior regidora, Noelia Posse, cercada por el caso ITV.

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez que instruyó el llamado caso ITV a procesar a Posse al considerar que no podía descartar la existencia de indicios de un delito de prevaricación administrativa por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.

INVESTIGACIÓN CONTRA EL ALCALDE

Por su parte, la legislatura actual ha estado marcada por la investigación contra el alcalde por acoso sexual y laboral a una exedil de su Gobierno municipal, muy cuestionado por la izquierda por seguir en su cargo.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, siempre ha defendido su presunción de inocencia e incluso afirmó que tras el Congreso regional del partido va a ser "una persona más importante".

Durante esta campaña uno de los lugares elegidos por la presidenta madrileña fue Móstoles, donde estuvo en un mitin acompañada del alcalde. En el mismo defendió que en las municipales va a tener "mayoría absoluta" pese "al acoso, la mentira y el desprestigio" a su trabajo por parte del Gobierno de la nación."Yo sé que la mafia ha llamado a tu puerta", señaló la dirigente autonómica donde criticó que se intente hacer "justicia de autor".

Considera que esto se debe a que el alcalde de Móstoles está gestionando "con rigor, cumpliendo su programa y está haciendo las cosas bien", por lo que desde Moncloa quieren que "el segundo alcalde más importante de Madrid sea destrozado en los medios que ellos mismo controlan".

"Presenta presupuestos, ayudas para los colegios, desarrollos urbanísticos, así no se puede Manuel, estás gestionando, entonces así no se puede y sabes lo que te digo, que conmigo no va la justicia de autor, esa justicia por la que te señalan y ya eres culpable", trasladó Ayuso.

De su lado, Bautista rechazó de forma "clara y sin ambigüedades" las acusaciones de acoso sexual y laboral y defendió su presunción de inocencia, además de asegurar que él "no rehuye de la transparencia ni del escrutinio" siempre y cuando se realice conforme a las reglas de "una sociedad democrática, con garantías de todas las partes y sin presiones indebidas".

LA IZQUIERDA EN MÓSTOLES

Una de las grandes figuras del municipio fue Emilio Delgado, en las últimas elecciones candidato a la Alcaldía por Más Madrid y ahora cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso. Delgado siempre ha defendido sus orígenes mostoleños y de clase obrera de este municipio de sur de Madrid. En esta ocasión, ha perdido apoyos con respecto a Sumar en las últimas generales, que obtuvo el 15% de los mismos.

Al otro lado, y en el PSOE, se ha apostado por la figura de Juana López Pagán para intentar recuperar la Alcaldía en las elecciones municipales, hasta ahora asesora en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.