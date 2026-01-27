PP, MM y PSOE replican a Vox que "el síndrome de alienación parental no existe y no está reconocido por la ciencia"

Archivo - Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha contestado a Vox en el Pleno de Cibeles, igual que han hecho Más Madrid y PSOE, que "el síndrome de alienación parental no existe y no está reconocido por la comunidad científica".

La concejala de Vox Carla Toscano ha explicado que "la alienación parental es la difamación, la manipulación, el veneno de descrédito que uno de los padres inocula a los hijos para predisponerles contra el otro", un síndrome que, como ha insistido el delegado, "no existe". Al PP les ha pedido en el Pleno de Cibeles "que se quiten las gafas moradas" y que "se dejen de milongas feministas".

"No existe, no existe reconocimiento científico, no está reconocido por la comunidad científica internacional, no figura en los manuales diagnósticos oficiales, no cuenta con el aval médico, psicológico ni psiquiátrico. La Organización Mundial de la Salud no reconoce la alienación palental ni el denominado síndrome de esta materia como trastorno mental, enfermedad o diagnóstico clínico", ha continuado Fernández.

La socialista Meritxell Tizón ha lamentado que "cada iniciativa que presentan en este Pleno es un nuevo ataque a los derechos" en un intento de hacer "retroceder a las épocas del NO-DO por acabar con todos los avances en materia de igualdad y en la lucha contra la violencia hacia las mujeres".

Tizón ha coincidido en que "ese síndrome no existe, no está reconocido por ninguna institución médica o psicológica y durante años se ha utilizado, sobre todo en el ámbito jurídico para culpar a las madres que denuncian violencia de género o que quieren proteger a sus hijos e hijas".

La concejala de Más Madrid Lucía Lois ha tirado de ironía dando la bienvenida a Vox "a 1948" con "una nueva proposición de Vox odiando a las mujeres", firmada por "los creadores de la mayoría de las denuncias son falsas, de los hombres pobrecitos quién los defiende o del síndrome post-aborto existe". Lois ha sostenido que el síndrome de la alienación parental "es un invento del fascismo contra las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, ilegal en el mundo entero".