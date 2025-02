PP no acepta "absolutamente ninguna lección" de Belarra y reivindica el Gobierno "limpio de toda sospecha" de Ayuso

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado este jueves que no acepta "absolutamente ninguna lección" de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y ha reivindicado el Gobierno "limpio de toda sospecha" que encabeza la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha expresado desde el Pleno de la Asamblea de Madrid después de que Belarra se haya referido a Ayuso como la "presidenta más corrupta" de la historia de Madrid en una entrevista en 'TVE'.

"Me parece que Ione Belarra es una persona de un partido de ultraizquierda que no representa a nadie", ha señalado el portavoz, quien ha recordado que la presidenta ha sido elegida por mayoría absoluta de los madrileños y no tiene ninguna causa judicial abierta.

"Tiene un gobierno absolutamente limpio, limpio de toda sospecha, ningún miembro de su Gobierno está imputado por ningún delito, cosa que no puede decir el Gobierno de España, al que apoya Ione Belarra con sus votos, forma parte de ese bloque de la investidura de Pedro Sánchez que está investigado todo su entorno y todo su gobierno por distintas causas de corrupción", ha criticado Díaz-Pache.