PP no aceptará la "estafa" de la quita de la deuda y PSOE y MM defienden el "alivio financiero" para servicios públicos

El PP de Madrid ha defendido este miércoles que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso no aceptará "la estafa" de la quita parcial de la deuda propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, algo que, según ha alertado, supondría "un negocio ruinoso" por el que los madrileños terminarían asumiendo parte de la deuda de los catalanes, mientras que desde PSOE y Más Madrid han defendido que ese "alivio financiero" podría mejorar unos servicios públicos que están "abandonados".

En concreto, la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 8.644 millones de euros de deuda de la Comunidad de Madrid, lo que supone reducir su pasivo un 24% respecto al cierre registrado en 2023, un porcentaje por encima de la media del 19,3% del conjunto de las comunidades autónomas.

En total, asumirá hasta 83.252 millones de deuda de las comunidades autónomas, con el que Andalucía y Cataluña serán las dos regiones más beneficiadas, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos. El ahorro en materia de intereses para los gobiernos regionales se ha cifrado en entre 6.600 y 6.700 millones de euros.

Desde el PP de Madrid, el portavoz en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha remarcado que el Ejecutivo madrileño no será "cómplice" de esa "estafa a los madrileños" que pretende el Ejecutivo de Pedro Sánchez para contentar a los partidos independentistas y con el único objetivo de mantenerse artificialmente en La Moncloa.

Según ha argumentado, esa quita parcial supone que "cada catalán pagaría 410 euros menos y cada madrileño debería 483 euros más" y, además, esos 8.644 millones de euros de deuda que asumiría el Estado no permitirían "hacer gasto nuevo" por parte de la Comunidad de Madrid en servicios como "educación, sanidad o servicios sociales" porque lo impide la propia norma.

"Le quiere quitar a los madrileños una deuda de 8.000 millones que tiene en el mercado privado y quiere incorporar a los madrileños una nueva deuda de 12.000 millones de euros, que es el resultado para los madrileños de la mutualización de la deuda del resto de las regiones. Es decir, vamos a asumir toda nuestra deuda y vamos a asumir una parte de la deuda, por ejemplo, de Cataluña", ha argumentado.

En la misma línea, el portavoz del PP ha censurado la "sarta de mentiras" por parte del PSOE y Más Madrid para justificar esta condonación parcial de deuda a las Comunidades Autónomas que no es más que, en su opinión, "un engaño, una trampa y una estafa". Al hilo, ha remarcado que la Comunidad "ya se financia íntegramente en los mercados" y "no necesita de la financiación por parte del Estado porque es una región solvente" para insistir en que lo que sí que es necesario es un nuevo sistema de financiación "que permita a todas las regiones disponer de la financiación que requieren para sus servicios públicos".

PSOE y MM

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha censurado la "última rabieta" de Ayuso al renunciar a condonar esos 8.644 millones de euros, "un dinero de los madrileños que se podría invierte para mejorar la vida de los madrileños" y destinar a unos servicios públicos que el Ejecutivo madrileño "está abandonando".

"Me gusta pensar que a veces el sentido común se va a imperar ante todo el sectarismo, el victimismo y las niñerías de una presidenta como la que tenemos en la Comunidad de Madrid y espero de verdad que acepte esa condonación de la deuda", ha remarcado Espinar, que ha subrayado que precisamente Madrid es una de las comunidades "más beneficiadas de esa condonación".

Por su lado, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha remarcado que el PP se ha convertido "en el partido del no a todo" al renunciar a una medida que es "buena" para las comunidades autónomas "y para sus propios gobiernos" del PP "con tal de persistir en el boicot contra el Gobierno de España".

"Ayuso aquí va a tener que explicarle a los madrileños por qué va a renunciar a 8.600 millones de euros de alivio financiero, un dinero con el que podría pagarse el gasto sanitario de prácticamente un año en nuestra región", ha argumentado.