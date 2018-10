PP pide que Caffarel comparezca en la Asamblea por si es incompatible estar en Telemadrid y Comité de Expertos de RTVE

Publicado 06/09/2018 14:18:28 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha solicitado este jueves la comparecencia de la consejera de Telemadrid, Carmen Caffarel, en la Comisión de Control del Ente Público para que informe de su designación como integrante del Comité de Expertos de Radio Televisión Española "y su posible incompatibilidad".

Así lo ha anunciado en declaraciones a los medios el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, quien ha explicado que para profesionalizar la radio televisión pública, la ley de Radio Televisión Madrid establecía "incompatibilidades muy duras", como que los miembros del Consejo de Administración no pueden "desempeñar cargos o puestos políticos".

Caffarel ha sido designada como integrante del Comité de Expertos de Radio Televisión Española por parte de la Comisión Mixta de RTVE del Congreso y el Senado, de manera que el PP ha advertido de que "podría ser que se esté incumpliendo la ley".

"Ya no es un tema de legalidad, no nos parece correcto que esta señora esté opinando en el Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid y también en ese Comité de Expertos", ha agregado Ossorio. "No nos parece razonable que la misma persona esté en los dos sitios", ha zanjado.