PP pide a consejeros de Cs que defiendan la gestión de su gobierno con independencia del partido que ocupa la cartera

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha pedido a los consejeros de Ciudadanos del Gobierno regional que defiendan la gestión de su Ejecutivo con independencia del partido que ocupe cada cartera.

En una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, Serrano ha asegurado que desde el PP van a respaldad a todos los consejeros, pero que espera que los consejeros de Ciudadanos, al igual que sus diputados, "defiendan la gestión de su gobierno con independencia de quién ocupa la cartera".

"Nosotros no nos sentimos orgullos cuando ha habido miles de fallecidos, pero la gestión del consejero de Sanidad y del Gobierno ha sido bastante positiva", ha reconocido Serrano ante la actitud "lamentable" que están teniendo los grupos de izquierda al solicitar la reprobación de Escudero.

En cuanto a la comisión de investigación que quieren poner en marcha en la Asamblea de Madrid para investigar la situación de las residencias, el portavoz 'popular' ha incidido en que no se van a oponer desde su partido a su creación porque creen que "no hay nada que ocultar" y no tienen "miedo", aunque sí temen que la izquierda llegue a dicha comisión con las conclusiones ya escritas.

Por ello, espera que busquen de verdad "reconstruir y mejorar" y cómo hacer frente ante un posible rebrote. "Les gusta politizar el dolor, están más obsesionados en acabar con (la presidenta regional) Isabel Díaz Ayuso que con el coronavirus", ha lamentado Serrano.