PP y Podemos rechazan por "inconsistente" la propuesta de Cs para que Cercanías devuelva dinero de billete por retrasos

PP y Podemos han rechazado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid la propuesta de Ciudadanos que pedía que Cercanías devolviese el dinero del billete por retrasos ya que la consideran "inconsistente".

Con estos votos en contra y la abstención de PSOE, Ciudadanos se ha quedado solo en su proposición no de ley que buscaba instar a la Comunidad de Madrid a que incorporase al acuerdo de prestación del servicio de Cercanías con Renfe una cláusula que estableciera un compromiso de puntualidad por parte del prestador de servicios y que recogiese que se consideraría incumplido dicho compromiso cuando se produzcan superiores a 15 minutos.

En este sentido, la formación naranja quería que estos retrasos tuvieran la consideración de indemnizables de forma automática. Asimismo, la iniciativa sin rango de ley pretendía que el Consorcio Regional de Transportes sustrajese las cantidades correspondientes a los incumplimientos del compromiso de puntualidad de los pagos a efectuar a Renfe y procediese a indemnizar a los usuarios afectados en la forma que reglamentariamente se determine.

LA PROPUESTA "LLEGA TARDE Y CON AVERÍA"

En el debate parlamentario, por Ciudadanos, el diputado Juan Rubio ha defendido que su propuesta va más allá de devolver el dinero y que tiene como objetivo que "los ciudadanos sepan a qué hora pasa su tren, la ubicación de los trenes o el tiempo de los desplazamientos".

Por ello, ha reclamado al Ejecutivo regional que "cumpla sus obligaciones" en materia de Transportes así como le ha afeado falta "voluntad política o ganas de complicarse la vida con sus mayores del Gobierno nacional". "Los madrileños se han cansado de pagar lo que no reciben", ha dicho.

Por su parte, el parlamentario de Podemos Alberto Oliver ha criticado la "falta de puntualidad" de Cercanías así como ha puesto de manifiesto que detrás de las incidencias "hay personas". "Las personas que usan el transporte público no deberían ser ciudadanos de segunda, no podemos permitir que quienes menos contaminan o no se pueden permitir un coche privado estén menos horas con su familia o tengan menos tiempo para tomarse una cerveza", ha sostenido.

Pero, Oliver considera que con esta propuesta la formación naranja parece estar "más interesada en un titular que en hacer las cosas bien", por ejemplo porque devolver el coste de trayecto a quien tiene abono mensual supondría dar 0,12 céntimos.

Desde PSOE, el diputado Daniel Viondi ha indicado que Ciudadanos, como Cercanías, "llega tarde y con avería". En este sentido, ha afeado la "inconsistencia argumental" de la propuesta.

El socialista ha acusado a PP de "silencio cómplice", ya que no han reconocido que el servicio "funcionara mal" hasta que las incidencias han sido "sistemáticas y prácticamente diarias". "Sean valientes, digan al ministro que no vale más anuncio ni fotos sino medidas ya", ha exigido.

Por el PP, el parlamentario José Manuel Berzal, con el programa de Cs en la mano, ha señalado que solo una de sus propuestas versaba en torno a Cercanías, lo que demuestra que "no les interesaba para nada".

El popular ha criticado que ahora intenten sumarse a la causa, meterla en "el saco del todo entra" para ganar "algún voto". Berzal ha defendido que el Ejecutivo conoce los problemas que existen en Cercanías pero que "trabaja por solucionarlos, a pesar de que no es de su competencia".