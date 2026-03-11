El PP quiere para viviendas el edificio en Lavapiés que el Gobierno pretende convertir en un espacio de memoria

Archivo - Recurso de llaves de una vivienda - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular quiere para vivienda protegida de alquiler asequible o tutelada el edificio del número 41 de la calle Argumosa, en Lavapiés, que el Gobierno central quiere convertir en un espacio para exposiciones de memoria democrática.

El PP llevará al Pleno del distrito Centro que se celebra este jueves una proposición, dirigida al Gobierno de España, para la conversión de Argumosa 41 en residencial o vivienda tutelada. Para eso el Ministerio de Hacienda debería emitir un informe declarando que no es necesaria la dotación y, a su vez, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tendría que redactar un Plan Especial para destinar el edificio a vivienda protegida con alquiler asequible, plantean los 'populares'.

Para hacer viable el plan que pone sobre la mesa el Grupo Popular el Ministerio de Hacienda debería ceder el edificio al Ayuntamiento de Madrid "para que se destine a viviendas tuteladas o para viviendas de integración social."