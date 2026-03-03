PP reivindica el acuerdo "histórico" de financiación plurianual con los rectores que va conllevar "mayor certidumbre"

Archivo - El secretario general del PP de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

GETAFE 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha reivindicado el acuerdo "histórico" alcanzado con los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad para una financiación plurianual que va a conllevar una "mayor certidumbre".

"Una mayor certidumbre, garantía para poder planificar sus presupuestos más allá de un año", ha planteado en una visita a Getafe junto al portavoz del PP en la localidad, Antonio José Mesa.

Asimismo, Serrano ha subrayado que este acuerdo que firma este martes la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, contará con partidas específicas que van a apostar por "la especialización, por la excelencia y por la internacionalización".

Serrano ha recordado que esta es la primera vez que va a haber un acuerdo de estas características que afecta a la financiación de las seis universidades públicas de "manera puntual e igual".

"Eso es como gobierna el Partido Popular, atendiendo a lo importante, y en este caso con un acuerdo, como digo, histórico, que de alguna manera tiene que redundar en la confianza en el sector educativo", ha rematado.

El acuerdo se produce solo dos semanas después de la salida del ex consejero de Educación Emilio Viciana, que trajo consigo el rechazo a impulsar la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y la pretensión de centrarse únicamente en la financiación.

La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, se reunió ayer con los rectores para abordar esta materia, una de las principales reivindicaciones de las universidades en los últimos tiempos, en los que pedían una financiación suficiente para acabar con la "asfixia" que sufrían los centros.

Además, esta misma tarde está prevista una reunión entre la coordinadora de las plataformas por las universidades públicas y la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) sobre la financiación.

Precisamente, la mejora de la financiación de las seis universidades públicas ha sido la principal reclamación de los rectores desde el inicio de las negociaciones de LESUC. Los rectores de la Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III no han fijado una cifra exacta de la inversión necesaria, pero sí han puesto de ejemplo al sistema andaluz, muy parecido en tamaño al sistema público madrileño, que recibe 500 millones de euros más.