PP reprocha a la izquierda sus "años instrumentalizando el dolor" de residencias pero no pedir explicaciones por Adamuz

Archivo - El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha reprochado a Más Madrid y PSOE sus "años instrumentalizando el dolor" de las víctimas en residencias en la primera ola del Covid-19, pero luego no reclamar explicaciones por los 45 fallecidos del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

En la rueda de prensa posterior a la primera Junta de Portavoces del Año, Díaz-Pache ha reivindicado la labor de la Comunidad de Madrid en respuesta a la pandemia mundial y ha afirmado que se "actuó bien" como "han certificado 143 pronunciamientos judiciales hasta ahora".

Ha respondido así a las preguntas de periodistas sobre la declaración del exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur en la causa que investiga las no derivaciones a hospitales. Ha negado que fuera el autor de los protocolos y ha señalado a su sucesos en el cargo, Javier Martínez Peromingo.

Díaz-Pache ha negado que en Madrid hubiera "esos protocolos, como si hubo en otros lugares, como Aragón, como en Cataluña". "Aquí se actuó correctamente, y aquí la izquierda lleva 6 años politizando el dolor de las víctimas por motivos políticos. Yo creo que esto les incapacita para pedir a los demás que no podamos explicaciones", ha apostillado.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que del Gobierno regional no se puede "esperar absolutamente nada" respecto a las residencias y que confía en al Justicia para que los familiares "por fin encuentren reparación, verdad y justicia".

"Hay una negligencia por parte de la Comunidad de Madrid que no se puede tapar por mucho que la señora Ayuso se empeñe. 7.291 personas murieron abandonadas en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid", ha señalado.

En el caso de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que la declaración de Mur lo que viene es "a demostrar que los protocolos de la vergüenza existieron" y que fueron "una decisión política" cuyos responsables son Ayuso y la entonces viceconsejera de Sanidad y actual titular de Políticas Sociales, Ana Dávila.

"Esperamos que siga la investigación judicial para el que haya verdad, justicia y reparación para las 7.291 personas mayores que murieron de forma indigna", ha zanjado.