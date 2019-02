PP respeta la decisión del TSJM de investigar a la alcaldesa de Villa del Prado, algo que "no le afecta" como diputada

Publicado 01/02/2019 14:42:48 CET

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha señalado este viernes que "respeta" las actuaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de investigar a la alcaldesa de Villa del Prado, Belén Rodríguez Palomino, cuestión que han asegurado que no le afecta como diputada porque "no se trata de una cuestión de corrupción sino administrativa".

El TSJM ha admitido a trámite la querella formulada por la Fiscalía Superior de Madrid contra la parlamentaria regional al apreciar indicios de la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación. La querella expone que Belén Rodríguez Palomino, "quien desde el año 2007 hasta la actualidad es alcaldesa de Villa del Prado, de manera sistemática, ha prescindido por completo de la correspondiente regulación legal en el ámbito de los contratos que la Administración debe celebrar con las empresas particulares, cuando se necesita de las mismas para atender las necesidades de diverso tipo que la localidad precisa".

Fuentes 'populares' han señalado a Europa Press que respetan las decisiones judiciales y que este tema está enmarcado fuera del Parlamento madrileño. Es algo que no tiene que ver con la función de Belén Rodríguez Palomino como diputada, sino sobre una cuestión "administrativa en el Ayuntamiento de Villa del Prado".

Además, han asegurado que esta situación no afecta al código ético del PP. "Es una cuestión que está fuera de su ámbito y no le afecta a su condición de diputada porque es prevaricación administrativa, que no tiene que ver con corrupción", han explicado.