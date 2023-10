El PP de Rivas denuncia una pintada amenazante contra su portavoz: "Estáis en nuestra diana"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Rivas Vaciamadrid ha denunciado una pintada amenazante que ha aparecido en un mupi publicitario contra su portavoz, Janette Novo, y hacia la responsable de comunicación del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, Laura Martínez.

'Novo y Martínez estáis en nuestra diana. PP fascistas, fuera de Rivas' se puede leer en la pintada que ha aparecido en las inmediaciones de donde ambas tienen sus residencias. Las afectadas han interpuesto este mismo lunes una denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil.

"¿Hasta cuándo va a permanecer callado el Gobierno municipal ante estas amenazas? Esto sí es señalamiento y el silencio de los partidos políticos les hace cómplices", ha señalado la portavoz en declaraciones difundidas a los medios de comunicación.

Novo considera que esto es consecuencia de que hayan denunciado esta semana "la firma de un convenio de colaboración dotado económicamente con una asociación muy cercana a IU-Más Madrid-Verdes Equo" así como de la solicitud que han realizado para "la retirada de las banderas de Palestina" de la ciudad.

"Nos ha puesto en la diana de la ultraizquierda más radical. Este tipo de amenazas es algo propio de mafiosos. Lo han hecho al lado de nuestras casas para amedrentarnos, pero no lo van a conseguir. No nos van a callar porque no les tenemos miedo, al contrario, nos hacen más fuertes. La intolerancia, la violencia y el totalitarismo tienen que estar fuera de nuestra ciudad", ha remarcado.

Desde el PP de Rivas han pedido a todos los partidos políticos del municipio así como a los concejales de la Corporación que condenen estos actos y hagan un llamamiento al respeto, la tolerancia y el fin de la violencia y las amenazas.