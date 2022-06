PP saca adelante gracias a Vox la ley que permite que las VTC sigan operando en octubre

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PP y la abstención de Vox, el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad, que permite que las VTC sigan operando en octubre.

Dicha normativa, que ha contado con la oposición de la izquierda, busca que las VTC puedan seguir operando llegado este mes, sin acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi, como la recogida en la calle o las paradas específicas, tras la finalización de los periodos temporales previstos en el Real Decreto Ley 13/2018".

Con esta modificación, se creará una nueva autorización para la actividad de arrendamiento de coches con conductor y se modifica el nombre del capítulo III de la Ley que pasa a denominarse Transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor.

Del mismo modo, regulará la circulación en automóviles de turismo y la actividad de alquiler con dos nuevos artículos, a través de los cuales se fija que se podrá denegar una nueva licencia cuando se supere el porcentaje 1/30 entre las autorizaciones para esta modalidad, y las otorgadas para autotaxis, y se remite a desarrollo reglamentario el establecimiento de determinados requisitos y condiciones necesarios para la prestación de este servicio.

Por otro lado, se modifica artículo 16.1, que determina la no aplicación de las disposiciones sancionadoras en materia de alquiler de vehículos con conductor introducidas por la Ley 13/2021, por la que se modificó la Ley 16/1987.

Esta iniciativa ha sido debatida por tramitación directa y lectura única, gracias a la abstención de Vox y el voto a favor del PP, lo que ha provocado los abucheos y gritos de los taxistas que se encontraban en la tribuna de invitados. Estos han sido expulsados por la presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, y han ido manifestarse a las puertas del Cámara regional.

"RODEADO DE CONFUSIÓN DELIBERADA"

En el debate parlamentario, el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, ha sostenido que esta es una cuestión que está "rodeada de bastante confusión deliberada" y que no aporta nada a los sectores afectados, a los que la izquierda con tal de buscar un provecho político se arrima cuando le interesa".

De lo que se trata ahora únicamente, según Pérez, es de que las VTC puedan seguir ejerciendo porque "todo lo demás (lo que tiene que ver con la regulación detallada de la actividad de las VTC y el desarrollo del taxi) se abordará en los correspondientes reglamentos".

"Hemos hecho todo lo posible por adaptar una realidad que existe en todo el mundo, las VTC, con un sector al que respetamos, al que queremos y valoramos. Estamos al lado del taxi no me cansaré de repetirlo", ha declarado, al tiempo que ha asegurado que quieren trabajar con el sector "para buscar soluciones que sirvan para afrontar el futuro en condiciones de fortaleza" y para que las VTC no tengan "una sola ventaja" que no tengas estos.

CRÍTICAS DE LA IZQUIERDA

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos Agustín Moreno ha considerado que esta modificación es un "atropello" y un "ataque a lo público" que lo que busca es "legitimar la ley de la selva en el sector" . Además, ha criticado que quieran limitar "la competencia desleal con el que funcionan las VTC" y que se "atente" contra el sector del taxi.

El parlamentario del PSOE Gonzalo Pastor ha señalado que en el PP han tenido "cuatro años para legislar", desde la aprobación del decreto a nivel nacional, pero considera han querido llegar a este momento así. "El Gobierno de España ya fijó el marco de la regulación pero ustedes como Gobierno autonómico no han hecho nada (...) Son unos absolutos irresponsables", ha espetado.

La diputada de Más Madrid María Acín ha puesto el foco en que el Ejecutivo madrileño están poniendo "en peligro" a las familias del sector del taxi y "arruinando" al sector. A su parecer, no han tenido "ningún interés ni en regular ni en conversar sobre todo" pero sí en "hacer un traje a medida a las grandes corporaciones" que acuden a la región "a lucrarse".

El parlamentario de Vox Javier Pérez ha sostenido que esta propuesta es "una chapuza" que el PP ha llevado a la Asamblea "por la puerta de atrás" pero desde su formación han querido destinar sus esfuerzos "a garantizar que ambos sectores puedan existir en igualdad de condiciones". "La izquierda ha venido a decir solo taxi y hemos sido Vox quienes hemos dicho taxi y VTC", ha reivindicado, al tiempo que ha asegurado que han llegado a un acuerdo con el Gobierno para que ambos sectores "sean generadores de riqueza y empleo".