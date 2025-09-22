PP sostiene que no hay "nada nuevo bajo el sol" en la causa de Ana Millán y reitera que "no hay absolutamente nada"

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha sostenido este lunes que no hay "nada nuevo bajo el sol" en la causa que investiga a la vicepresidenta primera de la Asamblea y 'número 3' del PP de Madrid, Ana Millán, y ha afirmado que "no hay absolutamente nada".

Lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea después de que el pasado viernes la juez que instruye el caso ampliase la investigación seis meses más. Se trata de dilucidar la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a varios contratos presuntamente irregulares en la época en la que era concejal en Arroyomolinos.

"La juez que está investigando no ha encontrado nada. Cuando elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia se la tuvo que devolver para decirle todo lo que describe aquí. No hay nada que sea delictivo y por lo tanto, o usted me presenta otra cosa o cierre usted esta causa. La jueza ha decidido en lugar de cerrar la causa, seguir investigando, pues que siga investigando", ha indicado Díaz-Pache al tiempo que ha afirmado confiar en la Justicia.

En cambio, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha afirmado que es "otro hito más de corrupción" de los 'populares' en la Comunidad y ha reprochado que no es que "no la van a combatir dentro del partido", sino que además "quien comete cualquier tipo de corrupción desde las instituciones va a ser protegida".

"Cuando se pone a disputar con otros partidos sobre casos de corrupción, lo único que les preocupa es eso, que todos sean como ellos", ha defendido Bergerot.

Su homóloga de PSOE, Mar Espinar, ha reivindicado a su parido porque cuando uno de sus cargos "se ve afectado por una situación como esta inmediatamente" se le "echa a un lado" para poder seguir el procedimiento judicial y no poner "ninguna sombra sobre la gestión de los recursos públicos". Por último, Vox ha indicado que respeta el "principio de presunción de inocencia".