PP tacha de "lucha de barro y navajeo" el enfrentamiento en Más Madrid y ve en la izquierda un "problema de proyecto"

Archivo - El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España). Serrano ha comparecido tras la denuncia de acoso de una exconcejal de Móstoles contra el alcalde - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha tachado de "lucha de barro y navajeo" el enfrentamiento interno en Más Madrid y dice que la izquierda lo que tiene es un "problema de proyecto" más allá de las tensiones orgánicas.

Así lo ha manifestado Serrano en declaraciones a los medios este jueves desde las instalaciones del campo de fútbol El Capricho, donde ha detallado que tiene "poco que añadir" respecto a la situación de Más Madrid.

La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció el fin de semana pasado formación, su intención de volver a presentarse para ser candidata en las elecciones autonómicas de 2027 y el diputado de la formación en la Asamblea de Madrid Emilio Delgado afirmara que está valorando aún la posibilidad, hecho que ha generado un choque de declaraciones sobre el papel de los militantes y simpatizantes en las primarias.

"A mí me da exactamente igual quién sea el candidato de Más Madrid o del PSOE porque el problema de la izquierda en Madrid no es un problema de candidatos, el problema de la izquierda en Madrid es un problema de proyecto, de querer a Madrid y de respetar a Madrid", ha argumentado Serrano, quien considera que estas "cuitas" por "garantizarse un sillón" no le importan a los madrileños.

En este sentido, ha afirmado que las formaciones de la izquierda nunca se alegran de "lo bueno" que le ocurra a la región y a los municipios en los que gobierna el PP. "Se oponen, critican y cuestionan permanentemente las buenas noticias", ha zanjado.