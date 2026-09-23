PP tumba una iniciativa para fiscalizar la actividad de Planifica Madrid, empresa que adquirió el ático en Chamberí

Archivo - Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Asamblea de Madrid ha tumbado este miércoles una iniciativa que buscaba fiscalizar a través de la Cámara de Cuentas la actividad de Planifica Madrid, la empresa pública que adquirió el ático en Chamberí, y que ha contado con el voto a favor de la oposición en bloque --Más Madrid, PSOE y Vox--.

En la comisión de Presupuestos y Hacienda, el diputado 'popular' Ángel Alonso ha defendido que la función fiscalizadora que se quiere hacer de esta empresa es "torticera y abusiva" al intentar hacer "un uso político" de la Cámara de Cuentas.

Así, ha criticado la "falta de iniciativa política y desesperación" de la oposición que utilice su "habitual hipocresía" con este ático, además de cargar contra un "relato que se han inventado".

Al hilo, ha criticado que la oposición cuestione el uso institucional en la adquisición del inmueble mientras "14 de los 22 ministros viven a costa de todos los españoles en residencias oficiales. "Denúncienlo, critíquenlo y sean congruentes", ha exigido.

Desde Vox, Ana Cuartero ha asegurado que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, despejó "pocas incógnitas" en su comparecencia en la Asamblea sobre la compra de ese ático.

"La actitud del consejero es poco elegante y muchísimo menos transparente", ha defendido la diputada, quien ha subrayado que si le piden transparencia a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, también la tienen que pedir para Ayuso.

Además, ha indicado que cualquier adquisición patrimonial por parte de la Comunidad de Madrid, "sea cual sea la forma en la que se haga", tiene que partir de una justificación.

Por otro lado, el parlamentario del PSOE Daniel Rubio ha criticado que la Mesa de la Asamblea haya vetado "más del 60% de las iniciativas" que ha presentado su grupo sobre este tema y ha criticado el "veto permanente y las cacicadas" del PP en la Asamblea.

Considera que la fiscalización de Planifica Madrid es necesaria frente al "oscurantismo permanente" por los documentos que ha dado a conocer la Comunidad, que no llevan "ni firma digital, ni fecha, no código seguro de verificación". Así, ha afirmado que esto es "una pantomima para aparentar que son transparentes".

En esta línea, el parlamentario de Más Madrid Juan Ignacio Varela-Portas ha defendido que la fiscalización integral sobre Planifica Madrid es "cada vez más urgente" tras el "escándalo" del ático "para uso y disfrute personal de la señora Ayuso".

Además, ha puesto el foco en la necesidad objetivo de "control presupuestario y transparencia el análisis de la gestión y los balances de Planifica Madrid", algo que cree que es "una paradoja inaceptable", ya que la inversión en obras públicas e infraestructuras esenciales para los municipios "permanece paralizada".