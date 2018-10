PP ve innecesaria la creación en Móstoles de una comisión que investigue obras del tren a Navalcarnero

Publicado 19/10/2018 11:06:13 CET

El Partido Popular de Móstoles ha asegurado que es innecesaria la creación de una comisión de investigación relativa a la fallida ampliación de la línea 5 de Cercanías hasta el municipio de Navalcarnero.

Así lo han señalado los 'populares' después de que el Ayuntamiento de la localidad anunciase que elevará, para su debate y su posterior votación, una propuesta al próximo pleno del 25 de octubre con el objetivo de que se configure esa comisión.

En este sentido, explicaron que "es necesario que se aclaren las posibles vinculaciones entre estos hechos y quienes han ostentado durante aquellos años el Gobierno de la ciudad", con el objetivo es que sirva para dilucidar posibles responsabilidades políticas.

Sobre esta cuestión, los 'populares' han argumentado que realmente "no hay justificación" para ponerla en marcha, salvo el intento "de tapar la incapacidad de gestión del Gobierno" porque, insisten, el tren Móstoles-Navalcarnero es "un contrato de la Comunidad de Madrid, no del Ayuntamiento de Móstoles".

Las obras, que pretendían cubrir un trayecto de 15 kilómetros, fueron adjudicadas por el Ejecutivo regional a OHL en 2009, con un presupuesto de 369 millones de euros. Tras invertirse más 140 millones, la concesionaria lo paralizó en 2010.

Por su parte, el Gobierno regional reclamó a la adjudicataria una cantidad de unos 300 millones de euros por incumplimiento de contrato, mientras que la empresa entró en liquidación en 2017 y exigió a la administración más de 370 millones en concepto de responsabilidad patrimonial.

En marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó la pretensión de la concesionaria de las obras de Cercanías de la línea Móstoles-Navalcarnero de resolver el contrato de construcción y explotación de esta infraestructura al entender que no están justificados los motivos que alega. No obstante, no se pronunció sobre la cantidad que reclama Cemonasa, participada por OHL, que presentó un recurso de casación ante el Supremo frente a esta resolución del TSJM.

Ahora desde el PP, han recalcado que sobre este asunto fue el propio edil socialista Javier Gómez, quién recalcó que en dicha sentencia del TSJM se "deja meridianamente claro que no ha sido la Administración y mucho menos, el Ayuntamiento de Móstoles los culpables de esta causa