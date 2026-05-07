PP y Vox acuerdan en la Asamblea exigir a Sánchez "prioridad nacional" acotada al "arraigo real, duradero y verificable"

Archivo - El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache (d), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han aprobado conjuntamente en la Asamblea de Madrid exigir al Ejecutivo central, encabezado por Pedro Sánchez, una "prioridad nacional" acotada al "arraigo real, duradero y verificable".

Se trata del primer acuerdo entre las formaciones en Madrid alrededor de este concepto central de los acuerdos de Gobierno entre PP y Vox en Aragón y Extremadura.

Concretamente, se ha aprobado en la Cámara de Vallecas una Proposición No de Ley (PNL) de Vox a la que el Grupo Parlamentario Popular presentaba una enmienda de sustitución con un texto alternativo. En él se pedía al Gobierno de España una política migratoria "clara y responsable" para evitar "situaciones de irregularidad".

Reclamaban también promover "el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

En el planteamiento sugieren que se establezcan varios criterios como un "periodo mínimo reforzado de arraigo", vinculación del acceso de ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución; excluir a quienes se encuentren en situación irregular a prestaciones y servicios sociales estructurales menos supuestos de "urgencia vital".

Los 'populares' pedían que también se aplicara la prioridad nacional en el acceso a la vivienda "adecuado a la legalidad vigente" que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un "arraigo real, duradero y verificable en el territorio". Entre los criterios de arraigo plantean también que se excluya a condenados por okupación. Solicitaban, asimismo, derogar el real decreto de regularización de migrantes.

La iniciativa original de Vox pedía "garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles", repatriar a "todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal" en España y que se establezca la "prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas".

Entendían que este concepto debía garantizarse a los "españoles en todos los frentes de la vivienda", que debía impedirse la atención sanitaria a migrantes en situación irregular salvo en casos de "asistencia sanitaria, urgente, inmediata y de carácter vital" y solicitaba también la derogación de la regularización de migrantes.

"PRIORIDAD NACIONAL NO SIGNIFICA NADA"

En los pasillos de la Cámara el portavoz de PP, Carlos Díaz-Pache, ha defendido que el PP no ha cambiado de postura y que ha defendido "exactamente lo mismo", que "prioridad nacional no significa nada" y hay que dotarla de contenido.

"Prioridad nacional, si se entiende como que los españoles, independientemente de su situación, tienen una prioridad respecto a los extranjeros, independientemente de su situación, en muchos casos, sin acceso a muchos servicios, pues sería una cuestión ilegal que no podríamos compartir", ha planteado en referencia al planteamiento de Vox.

En cambio, ha sostenido que si el concepto hace alusión a la prioridad del arraigo y no del "origen o la nacionalidad", se estará en la misma línea. "Nosotros en la Comunidad de Madrid siempre hemos defendido y hemos puesto en marcha políticas que premian el arraigo como es razonable", ha rematado.

DEBATE PARLAMENTARIO

Para defender esta postura, durante el debate de esta PNL, ha intervenido en el hemiciclo la diputada Mónica García, quien ha reprochado a Vox traer "una nueva iniciativa estéril debatida y rebatida" en la Cámara de Vallecas en ya varias ocasiones.

Frente a esta iniciativa de Vox, ha afirmado que "prioridad nacional sí, pero la de siempre, la que marca el sentido común, prioridad para las personas con arraigo real, que trabajan, que cotizan y que contribuyen en la región".

García ha rematado diciendo que no valen "eslóganes" sino "propuestas contundentes" que incluyan las leyes con las que pueden sacarlas adelante. "Cada vez que vienen a esta Asamblea a hablar de prioridad nacional, al final siempre nos queda esa sensación de que ustedes mismos ni tan siquiera saben lo que es", ha zanjado.

VOX REIVINDICA SU INICIATIVA

En cambio, desde Vox su portavoz parlamentaria, Isabel Pérez Moñino, ha defendido su iniciativa inicial porque en España, "como en cualquier nación", los recursos "no son infinitos" y hay que elegir "en quién se pone el foco". Ha reivindicado la importancia de crear un "nosotros" porque sin él no hay "una responsabilidad compartida, un proyecto común y un futuro que sostener".

"En España, y en este experimento fallido del Madrid de todos los acentos, llevamos demasiado tiempo olvidando ese nosotros, demasiado tiempo sin ordenar prioridades, sin asumir responsabilidades concretas", ha lanzado Moñino, quien ha cargado también contra la regularización, que ha vinculado con "importar nuevas bolsas electorales" para compensar el "rechazo" hacia la izquierda de los habitantes del país.

Ha recordado al PP que esta prioridad nacional ha sido clave en Extremadura y Aragón y ha criticado que la dirigente madrileña haya tachado de "inconstitucional" ese precepto.

"La realidad tiene la mala costumbre de acabar entrando incluso en los despachos más blindados de la Puerta del Sol. En Extremadura y en Aragón el debate ya ha comenzado. Allí el PP se ha asentado con Vox y ha terminado admitiendo algo que millones de españoles consideran de puro sentido común, que una nación tiene obligaciones prioritarias con su propio pueblo", ha zanjado tras advertir a Ayuso de que ella también tendrá que pactar con Vox después de las elecciones de 2027.

PSOE DICE QUE PP "BAILA AL SON QUE TOCA VOX"

Por el PSOE ha intervenido Juanjo Marcano, quien ha afeado a los "voluntarios del odio y la xenofobia proponer nada que mejore la vida de la gente" y ha apuntado que su concepto de "prioridad nacional" nace del 'lepenismo' francés que bebió a su vez de "los ultras alemanes".

"Ustedes dicen que hay que segregar a ciudadanos. Primero, los de aquí. ¿Cómo va esto? ¿Entregarán una cartilla para saber a quién tiene derecho al pan o quién tiene derecho a la luz o al agua? ¿Será una cartilla digital?", ha cuestionado tras reclamar que aclarasen "quién es español".

A continuación, el socialista ha establecido un paralelismo entre la propuesta de Vox y el proceso de deshumanización llevado a cabo por los nazis contra los judíos antes del Holocausto. Además, ha insistido en que la PNL ataca el principio fundamental de igualdad consagrado en la Constitución.

Además de cargar contra Vox, ha reprochado al PP su "papel lamentable" al haber "dejado de ser un partido con sentido de Estado" y ahora "baila el son que toca Vox". "Presentan una enmienda para intentar no quedarse descolgados cuando deberían salir aquí a rechazar frontalmente esta aberración", ha reprochado.

MÁS MADRID REPROCHA A VOX QUERER "ESCLAVOS MODERNOS"

Por último, ha tomado la palabra el parlamentario de Más Madrid Samuel Escudero quien ha tachado de "estafa disfrazada de falso patriotismo" la propuesta de Vox y ha afirmado que los de Moñino "dinamitan los cimientos de la convivencia" en los barrios.

Para el diputado, la inmigración que debería preocupar es la del "capital depredador que llega desde Wall Street para comprar edificios enteros en Usera, Vallecas o Carabanchel" y no quien llega "a buscar un futuro".

"Quieren esclavos modernos. Gente que doble el lomo bajo un plástico a 40 grados para que ustedes tengan fruta barata. Pero que desaparezcan de su vista en cuanto entran en un centro de salud. Quieren el servicio, pero desprecian el servidor", ha concluido.