PP y Vox llevan al Congreso mociones para mejorar la protección de policías y los medios contra el narcotráfico

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene en la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Utrillas, Teruel - Javier Escriche - Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han presentado sendas mociones consecuencias de sus interpelaciones urgentes en el Congreso de los Diputados al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que plantean diferentes medidas para proteger a los policías y guardias civiles y mejorar la respuesta ante el narcotráfico.

En el debate de las interpelaciones, el ministro del Interior defendió el miércoles que España es "un ejemplo en la Unión Europea" por planes de seguridad específicos como el del Campo de Gibraltar, en vigor desde 2018, y otras medidas como el aumento del 16% de las plantillas que luchan contra el 'narco', así como por los medios destinados, entre los que citó los chalecos antibalas, coches blindados o patrulleras.

Ambos partidos políticos han puesto el foco en la desventaja de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con respecto a organizaciones criminales provistas de armas de guerra y narcolanchas de gran potencia, citando operativos recientes como el de Isla Mayor (Sevilla) en el que resultó herido de gravedad un agente alcanzado por un disparo.

PROFESIÓN DE RIESGO

En la moción del PP, consultada por Europa Press, la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo pide que se "impulsen los cambios legislativos oportunos para reconocer la profesión de riesgo" a los agentes y funcionarios de prisiones.

En su comparecencia ante el Pleno, Marlaska aseguró el miércoles que este concepto de profesión de riesgo jurídicamente "no existe", aunque añadió que ya trabajan para aplicarlo y poder adelantar la edad de jubilación de estos funcionarios, como piden los sindicatos policiales, al igual que ocurre con policías autonómicas y locales.

El PP también reclama mejorar las dietas y menciona en el primer punto "culminar" el proceso de equiparación salarial por el que ya se destinó más de 800 millones de euros para mejorar salarios de policías y guardias civiles, lo que Interior calcula en una subida superior al 35% de las nóminas.

Además, el PP apuesta por aumentar las penas en los delitos de atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad mediante la reforma de los artículos 550 y 556 del Código Penal, así como otras medidas para sancionar el 'petaqueo'.

Los 'populares' también abogan por reformas para castigar la multirreincidencia o incrementar las plantillas en los pasos fronterizos para "recuperar el control efectivo de las fronteras", incluyendo un refuerzo de la cooperación con Frontex "como fuerza de apoyo".

INFORME SOBRE BARBATE

Vox también ha insistido en pedir la destitución del ministro del Interior por "obstruir" la investigación de la misión de eurodiputados sobre el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) en febrero de 2024.

En su moción consecuencia de la interpelación urgente alude al informe de la misión del Parlamento Europeo que pide que las agresiones a policías sean tipificados como eurodelitos y que incluye enmiendas de PP y Vox criticando la política del Gobierno frente al narcotráfico.

Este último partido "lamentó" que se "retiraran pruebas clave" durante la visita como la patrullera implicada en los asesinatos de Barbate, calificándolo de "grave obstáculo para la transparencia y el objetivo de investigación de la misión".

"Desde las instituciones europeas", sostiene Vox en su moción, consultada por Europa Press, "se ha manifestado la criminal posición del Ejecutivo en relación con el asesinato de ambos guardias civiles en Barbate".

Según la formación que dirige Santiago Abascal, el informe aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acredita que el Ministerio del Interior "retiró pruebas esenciales antes de la llegada de la delegación europea, un hecho extremadamente grave que compromete la transparencia y el esclarecimiento de dichos asesinatos".

Vox también apuesta por recuperar la unidad de OCON-Sur e impulsar reformas legales para endurecer las penas por las agresiones a policías, "introduciendo un agravante específico para quienes ataquen a policías nacionales y guardias civiles".