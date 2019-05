Los 'PPbus' echan a andar con el objetivo de convencer al votante y hacer frente al "espantajo del miedo"

Publicado 10/05/2019 13:14:33 CET

Habrá 200 carpas informativas y 200 mesas a lo largo de toda la Comunidad de Madrid

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Madrid ha puesto ya en marcha la maquinaria electoral de cara a las próximas elecciones regionales y municipales, en las que contarán con 3 autobuses que recorrerán la capital y la Comunidad, así como 200 carpas informativas y 200 mesas a lo largo de toda la región con el objetivo de recuperar al votante de la formación perdido en las generales y acabar con el "espantajo del miedo".

Serán más de cien 'esquineros' los que explicarán el programa del PP en los distritos de la capital y por todos los municipios, "en parques, plazas y calles", según ha desgranado el responsable de Organización de la campaña del PP, Carlos Izquierdo en un acto de lanzamiento electoral celebrado en la Cuesta de Moyano.

Allí, el candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a llamar a la movilización del voto 'popular'. Por eso, ha pedido "salir a calle, explicar el proyecto, recorrer los municipios, los 21 distritos y 131 barrios, y el 26 de mayo a ganar", pues "el centro derecha pesa más en la ciudad". "Si nos movilizamos, la izquierda no gana", ha vaticinado.

"El CIS en las generales decía que la izquierda ganaba a la derecha, eso es lo que decía, y si no recuerdo mal, el centro derecha sacó a la izquierda 180.000 votos de diferencia", ha precisado, por lo que ha pedido no fiarse del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, pues "no ha dado motivos para la confianza".

No alberga dudas Almeida de que Ayuso será la próxima presidenta del gobierno regional y él el futuro regidor de la capital. Para ello, ve vital explicar su proyecto y movilizar al partido "que siempre ha servido a España y a Madrid y a la Comunidad".

Por ello en campaña lo contrapondrá frente a "los que agitan el espantajo del miedo, de la crispación, de quienes no tienen más proyecto que la confrontación, los bloques". "Vamos a mirar a los madrileños a los ojos, les explicaremos cuál es nuestro programa, porque frente a un Gobierno (el de Sánchez) que nos quiere subir impuestos, queremos bajar 466 millones de euros", ha remarcado.

Y es que Martínez-Almeida apuesta por "una renovación de las flotas, por acabar con Madrid Central, esa medida fracasada de Carmena". "Dicen los de izquierdas que no nos atreveremos, qué carita se les va a quedar", ha aseverado .

Además, ha criticado que las propuestas de los 'populares' están siendo copiadas por otros candidatos como Begoña Villacís o Manuela Carmena. "Digo que los Juegos Olímpicos tendríamos que retomar la carrera, y Villacís lo dice, pero es que Carmena hoy dice que le gustaría que hubiera Juegos Olímpicos", ha exclamado.

DAR "LO MEJOR" DE SÍ MISMOS

La candidata de la formación al Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, quien ha recordado las veces que fue ella la que repartió "papelillos y bocatas a sus compañeros" en estos autobuses, ha asegurado que darán "lo mejor" de ellos mismos y demostrarán que en unas elecciones lo importante es "la actitud".

Según la candidata, en su formación cuentan con esta actitud frente ante a una izquierda que "no hace nada", más que "enredar, intentar manipular y maniobrar contra el PP", y pese a que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, esté "imponiendo una opinión pública que no existe".

La también portavoz de los populares ha defendido que los ciudadanos en Madrid "ya hace dos décadas que aprendieron a vivir en libertad", y cuando se empieza "jamás se quiere regresar". Así, frente a la gestión del PSOE, la aspirante ensalza los "proyectos liberales" de los expresidentes Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes.

"Nosotros tenemos el mejor proyecto, porque somos primero los más humilde y porque nos hemos recorrido cada distrito y cada municipio", ha señalado, frente a unos contrincantes "que no conocen" el territorio, ni sus necesidades.

Tienen dos semanas, según ha remarcado, para seguir haciéndolo como hasta ahora porque si no les vieran ganadores no tendrían "el foco" que tienen puesto cada día. "Nos ven ganadores. Vamos a ganar. Vamos a sudar la camiseta, pero lo vamos a volver a hacer", ha lanzado.