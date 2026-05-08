La Pradera congregará los primeros conciertos por San Isidro con David Otero o Sofía Cristo

Archivo - Sofía Cristo en la fiesta sorpresa por el 75 cumpleaños de Bárbara Rey. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El escenario de la Pradera de San Isidro de la capital acogerá los primeros conciertos de las fiestas de este año con las actuaciones, entre otros, de David Otero o la dj Sofía Cristo en el escenario principal.

Aunque las actuaciones musicales se sucederán especialmente la semana que viene, tras el gran pistoletazo de salida que dio Rels B, la Pradera ya acoge este fin de semana algunos conciertos y diferentes actividades como visitas guiadas, actuaciones de grupos folclóricos, claves y, especialmente, chulapos que ya irán desfilando por las calles de Carabanchel, donde se ubica este tradicional emplazamiento para celebrar al patrón de Madrid.

Este viernes actuará en primer lugar Socio Ejecutor, grupo de rap en español fundado por C.Terrible y compuesto en la actualidad por artistas basados en España y Argentina; seguido de Serko, compositor español enmarcado en la escena urbana y pop actual, y dj Del Puerto.

Ya el sábado será el turno de Interferencias, banda de Madrid formada por cuatro hermanos que explora el poder del rock alternativo callejero, y David Otero, madrileño y compositor que lleva más de veinte años poniendo banda sonora a muchas vidas: desde los himnos de El Canto del Loco hasta seis discos en solitario.

A partir de la medianoche, será el turno de la veterana dj de la escena nacional Sofía Cristo, que con más de 20 años de carrera a sus espaldas hará parada en las Fiestas de San Isidro y pondrá a bailar al público de la Pradera.

Manuel Malou actuará el domingo impulsando la fusión de estilos como la rumba y las músicas del mundo, al que seguirá Demarco Flamenco, que presentará su gira 'Bonito', nombre del tema con el que consiguió el Disco de Oro.