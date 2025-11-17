El precio medio de alquiler en la Comunidad sube un 7,4% en octubre con especial incremento en Leganés, según Fotocasa

Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El precio de la vivienda en alquiler en la Comunidad de Madrid subió un 7,4% en octubre en variación interanual, situando su precio en 21,28 euros el metro cuadrado, con especial incremento en el municipio de Leganés, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

A nivel intermensual, el precio de la vivienda cayó un 0,5%, si bien la variación interanual de la región lleva 45 meses (3,8 años) en positivo y se están ofertando pisos 117 euros más caros que hace un año, según recoge el portal inmobiliario en un comunicado.

"El precio del alquiler alcanza máximos históricos en todas las comunidades autónomas al mismo tiempo. Nunca los inquilinos se habían enfrentado a niveles tan elevados", ha afirmado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Leganés, una de las ciudades más demandas del área metropolitana de Madrid, es la que más incrementos acumula en octubre con un 37,1%. Desde junio de 2025, Leganés ha experimentado los dos máximos incrementos de toda su serie histórica, un 51,3% de septiembre y el 37,1% de octubre.

El precio del metro cuadrado empezó el año 2025 con 13,22 euros hasta situarse en 16,59 euros en octubre (3,37 euros por metro cuadrado desde enero).

A Leganés le sigue Parla (32,4%), Getafe (25,6%), Torrejón de Ardoz (17,6%), Alcalá de Henares (15,8%), Alcobendas (14,2%), Fuenlabrada (11,1%), Móstoles (9,4%), Pozuelo de Alarcón (7,9%), San Sebastián de los Reyes (7,5%), Madrid capital (5,6%) y Alcorcón (1,2%). Por otro lado, los municipios con descenso interanual son Las Rozas de Madrid (-5,6%) y Majadahonda (-6,7%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en octubre, varios municipios superan los 15 euros/m2 al mes y son: Madrid capital, con 22,37 euros/m2 al mes; San Sebastián de los Reyes, con 18,98 euros/m2 al mes; Pozuelo de Alarcón, con 18,66 euros/m2 al mes; Alcobendas, con 18,04 euros/m2 al mes; Fuenlabrada, con 17,13 euros/m2 al mes; Getafe, con 16,71 euros/m2 al mes, o Leganés, con 16,59 eurod/m2 al mes.

Por otro lado, las cuatro ciudades en donde el precio del alquiler por metro cuadrado es más económico son Móstoles, con 14,61 euros/m2 al mes; Parla, con 14,71 euros/m2 al mes; Alcalá de Henares, con 14,71 euros/m2 al mes, y Alcorcón, con 14,83 euros/m2 al mes.

SUBIDAS EN VILLAVERDE, HORTALEZA O VICÁLVARO

En Madrid capital, el precio del alquiler subió en octubre en 19 de los 20 distritos analizados con variación interanual y son: Villaverde (33,7%), Hortaleza (17,7%), Vicálvaro (14,0%), Carabanchel (13,4%), Latina (12,0%), San Blas (11,2%), Ciudad Lineal (10,5%), Usera (9,0%), Puente de Vallecas (8,5%), Arganzuela (5,8%), Chamartín (5,2%), Retiro (5,2%), Barrio de Salamanca (4,5%), Moncloa - Aravaca (4,3%), Tetuán (4,0%), Villa de Vallecas (1,4%), Chamberí (1,4%), Centro (1,4%) y Barajas (1,3%).

En cuanto al precio por metro cuadrado, 13 distritos analizados tienen un precio por encima de los 20 euros/m2 al mes. El distrito más caro para vivir en alquiler es Centro con 24,36 euros, seguido de Salamanca con 24,08 euros/m2 al mes, Chamberí con 23,91 euros/m2 al mes, Arganzuela con 23,15 euros/m2 al mes, Tetuán con 22,57 euros/m2 al mes, Chamartín con 22,27 euros/m2 al mes y Retiro con 22,03 euros/m2 al mes

"El mercado muestra una evolución a dos velocidades: mientras las capitales más tensionadas comienzan a moderar su crecimiento por debajo del 10% son ahora las zonas rurales o menos pobladas, que todavía tienen un mayor margen de recorrido, las que registran incrementos de dos dígitos. Esta dinámica sugiere que el precio del alquiler podría estar cerca de su punto de inflexión", ha explicado la directora de Estudios de Fotocasa

A nivel regional, en las 17 comunidades se incrementó el precio interanual en octubre. Las comunidades autónomas con incrementos superiores al 10% son: Cataluña (23,2%), Castilla-La Mancha (14,6%), Aragón (13,5%), Extremadura (12,8%) y Asturias (11,5%). Le siguen, Baleares (9,7%), Comunitat Valenciana (9,7%), La Rioja (8,9%), Andalucía (8,9%), Región de Murcia (7,7%), Melilla (7,6%), País Vasco (7,6%), Castilla y León (7,6%), Madrid (7,4%), Galicia (5,8%), Cantabria (5,6%), Canarias (5,6%) y Navarra (4,8%).

Además, las cuatro CCAA con precios superiores a los 15 euros/m2 al mes son Madrid, con 21,28 euros/m2 al mes; Cataluña, con 20,12 euros/m2 al mes; Baleares, con 19,04 euros/m2 al mes, y País Vasco, con 17,43 euros/m2 al mes.