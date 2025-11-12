El precio medio de la ITV en la Comunidad es de 34,20 euros, una de las más baratas, según la OCU

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunidad de Madrid es de 34,20 euros, una de las regiones más baratas, frente a los 43,75 euros de promedio en el conjunto de España, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Los precios varían en hasta 29 euros en función de la comunidad autónoma y el tipo de vehículo. Las inspecciones más caras tienen lugar en las regiones de Ceuta, País Vasco y Cantabria, con un precio superior a los 53 euros, quince euros más caras que en las comunidades más baratas, que son Andalucía, Extremadura y Madrid.

Los precios, señala el informe, también pueden variar según el tipo de motorización, de manera que los más baratos son las de los coches eléctricos, inferior siempre a cuarenta euros, mientras que en los coches con motor de gasolina y los híbridos el coste de la inspección es de 44 y 51 euros, respectivamente.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el precio medio para un coche de gasolina (43,75 de promedio en España) o un eléctrico (39,89 en el conjunto del país) es de 34,20 euros y de 42,73 para un diesel (50,71 a nivel nacional). En el caso de las motocicletas el coste es de 36,45 euros (27,88 en el conjunto del país).

Esta variación de precios, según la OCU, se debe al tipo de titularidad que tenga la estación de la ITV, cuyo modelo suele ser de concesión a entes públicos y empresas privadas, aunque también hay concesiones únicamente privadas --como en Castilla y León, Madrid y Murcia-- y de titularidad pública, como en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Respecto a los tiempos de espera, el informe señala que puede ser de hasta seis días en la región de Galicia, aunque lo normal es que la espera desde que se solicita la cita es de uno o dos días de media, como en los casos de Madrid y Baleares.

La OCU advierte, además, a los usuarios de que no hay que atrasarse en la cita, pues una ITV vencida conlleva una multa de 200 euros y, a la hora de elegir los precios, recuerda que no existe obligación de pasar la ITV en la misma comunidad autónoma donde está matriculado el coche.