El precio de la vivienda en la Comunidad arranca el año con una subida del 19,6% y más de 5.000 euro/m2, según Fotocasa

Archivo - Cartel de se vende en el balcón de un piso en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

El barrio de Salamanca supera ya los 10.000 euros por metro cuadrado MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en venta en la Comunidad ha arrancado el año con un incremento interanual del 19,6%, superando en el mes de enero los 5.000 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

En concreto, en el primer mes del año el coste medio del metro cuadrado en la región se ha situado 5.225 euros por metro cuadrado, con un aumento del 0,4% con respecto a diciembre. Así, el portal inmobiliario ha situado el valor medio de la vivienda (tomando como referencia una vivienda de 80 metros cuadrados) en los 417.960 euros, el más alto del conjunto del país.

A nivel nacional, el precio medio ha registrado aumento del 0,6% en su variación mensual y un 20,4% en su variación interanual, situándose en 2.897 euros por metro cuadrado.

Las 17 comunidades autónomas han incrementado el precio interanual en enero, con subidas interanuales superiores al 10% en Región de Murcia (27,1%), Andalucía (24,5%), Comunitat Valenciana (23,8%), Asturias (23,3%), Madrid (19,6%), Cantabria (19,0%), Canarias (18,6%), Baleares (14,4%), Galicia (14,0%), Cataluña (12,8%), País Vasco (11,4%) y Castilla-La Mancha (10,2%).

En cuanto al precio del metro cuadrado, el más caro se encuentra en Baleares y Madrid, que por primera vez supera los 5.000 euros, en concreto 5.293 euros por metro cuadrado en Baleares y 5.225 en Madrid; seguidas de País Vasco, con 3.684 euros por metro cuadrado; Canarias, con 3.325; Cataluña, con 3.246; Andalucía, con 2.775; Comunitat Valenciana, con 2.634; Cantabria, con 2.519; Asturias, con 2.233; Navarra, con 2.203; y Galicia, con 2.157 euros; todas ellas superando los 2.000 euros por metro cuadrado.

En cuanto a las capitales de provincia, sube el precio en el último año en las 50 analizadas, por encima del 15% en 16 de ellas. En el caso de Madrid, el incremento es del 15,5% respecto a enero de 2025, aunque se mantiene sobre diciembre, fijando un coste de 6.465 euros por metro cuadrado.

Los mayores incrementos se han dado en León capital (26,2%), Santa Cruz de Tenerife capital (24,9%), Ciudad Real capital (22,9%), Guadalajara capital (22,2%), Córdoba capital (18,7%), Ourense capital (18,4%), A Coruña capital (17,8%), Salamanca capital (16,7%), Segovia capital (16,5%), Palencia capital (16,2%), Jaén capital (15,9%) y Ávila capital (15,6%).

MADRID, LA SEGUNDA MÁS CARA

Madrid se ha situado como la segunda más cara, solo superada por Donostia-San Sebastián, con 7.156 euros el metro cuadrado, y por detalente de Barcelona, con 5.362 euros el metro cuadrado.

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en 19 de los 20 distritos con variación interanual analizados por Fotocasa, con Hortaleza como único en el que hay descenso (-1,9%).

En el resto, los incrementos anuales son: Usera (38,0%), Villa de Vallecas (31,7%), Villaverde (30,4%), Puente de Vallecas (30,0%), Latina (29,8%), Carabanchel (28,5%), Moratalaz (24,7%), Ciudad Lineal (22,9%), Tetuán (22,5%), San Blas (21,9%), Vicálvaro (20,3%), Chamberí (17,3%), Fuencarral - El Pardo (14,5%), Moncloa - Aravaca (14,1%), Arganzuela (12,7%), Chamartín (12,3%), Centro (11,6%), Retiro (9,1%) y Barrio de Salamanca (8,2%).

Dos distritos están por encima de los 9.000 euros por metro cuadrado, el barrio de Salamanca, con 10.598 euros, y Chamberí, con 9.337 euros. Frente a ello, los distritos con el precio de la vivienda más económico son Villaverde con 2.710 euros por metro cuadrado, Puente de Vallecas con 3.156 euros por metro cuadrado, y Usera, con 3.531 euros por metro cuadrado.