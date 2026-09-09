La Presidencia del Pleno modifica cuatro comisiones de Cibeles para incorporar al no adscrito Ignacio Ansaldo

Archivo - El secretario de vox en el Ayuntamiento, Ignacio Ansaldo Adriaensens, y el concejal no adscrito, Javier Ortega Smith (d), durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha modificado la composición de cuatro comisiones permanentes ordinarias para incorporar como miembro titular al concejal no adscrito Ignacio Ansaldo (exedil de Vox), en aplicación de la regulación aprobada en julio para ordenar la participación de los ediles que no pertenecen a ningún grupo municipal.

La resolución, firmada el 25 de agosto por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, y publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), incorpora a Ansaldo a las comisiones de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad; Cultura, Turismo y Deporte; Economía, Innovación y Hacienda; y Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias.

El cambio supone que Ansaldo pasa a ser miembro titular de estas cuatro comisiones y que no podrá ser sustituido en caso de ausencia al no estar integrado en un grupo municipal.

Según recoge el propio anuncio del BOAM, consultado por Europa Press, el exedil de Vox comunicó el pasado 12 de agosto a la Secretaría General del Pleno su voluntad de incorporarse a estas comisiones. La regulación aprobada en julio establece que los concejales no adscritos pueden solicitar su incorporación como titulares a las comisiones del Pleno que elijan, sin posibilidad de ser suplidos cuando no asistan.

Esta misma regulación ya se aplicó en julio a Javier Ortega Smith, que solicitó incorporarse a las seis comisiones permanentes ordinarias y posteriormente amplió su petición a todas las comisiones permanentes especiales. La Presidencia del Pleno lo nombró miembro titular de todas ellas, también sin posibilidad de ser sustituido en caso de ausencia.

Según esta regulación, las comisiones en las que participe algún concejal no adscrito funcionarán mediante voto ponderado para respetar la representatividad existente en el Pleno.

Cada edil no adscrito podrá presentar una iniciativa cada cuatro sesiones ordinarias de la comisión en la que figure como miembro y solo una de cada doce podrá consistir en una comparecencia. También podrá formular preguntas y ruegos.

Sus turnos y tiempos de intervención serán determinados por la Junta de Portavoces o por la Presidencia de la comisión. No podrán superar el tiempo asignado a cada grupo municipal ni ser inferiores a un minuto.

El Ayuntamiento también requirió a Carla Toscano para que comunicara las comisiones ordinarias permanentes o especiales en las que deseaba integrarse. La resolución señala que, cuando fue dictada, la Secretaría General del Pleno no había recibido ninguna petición de la entonces concejala no adscrita.

En este sentido, cabe señalar que Toscano ha anunciado recientemente que deja su acta como concejala de Cibeles y que abandona la política por razones de "coherencia" y de salud, señalando como una de las causas su reciente expulsión de Vox.

FORMALIZADA SU CONDICIÓN DE CONCEJALES NO ADSCRITOS

La Presidencia del Pleno formalizó el 7 de agosto la condición de concejales no adscritos de Ignacio Ansaldo y Carla Toscano después de considerar acreditado el cumplimiento de las formalidades del expediente disciplinario interno que concluyó con su expulsión de Vox.

Ambos pasaron entonces a la misma situación que Javier Ortega Smith, quien se reivindica como "concejal proscrito" tras ser expulsado de la formación. La salida de los tres ediles dejó el Grupo Municipal Vox integrado por Arantxa Cabello, actual portavoz, y Fernando Martínez Vidal.

Con la salida de Toscano, será la siguiente persona de la lista del Grupo Municipal Vox, si acepta recoger el acta, en que ocupe su lugar, aunque ésta no tendrá la condición de concejal no adscrito.

Cabe recordar que el número 6 de la lista electoral de Vox al Ayuntamiento de Madrid en 2023 lo ocupa Cristian Toro, campeón olímpico de piragüismo en los Juegos de Río 2016 junto a Saúl Craviotto. Actualmente es portavoz nacional de Deportes en Vox.

El Reglamento Orgánico del Pleno considera concejales no adscritos a quienes no se integran en el grupo político constituido por la formación electoral con la que concurrieron a las elecciones o abandonan su grupo de procedencia.

Ansaldo y Toscano habían desistido en julio de las medidas cautelares solicitadas contra su expulsión de Vox, por lo que adquirieron más tarde la misma condición que Ortega. La crisis interna se originó después de que la dirección nacional decidiera sustituir a Ortega Smith como portavoz municipal por Cabello, un relevo que Ansaldo y Toscano rechazaron.