El presidente de la Audiencia ve "inadmisible" descalificar a los jueces, "más aún" cuando procede de otro poder

El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González - EUROPA PRESS

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, ha considerado este martes "inadmisible" la descalificación genérica a la actuación de jueces y ha advertido de que la imputación de conductas delictivas a los miembros de la carrera judicial, especialmente cuando procede de otro poder del Estado, "menoscaba de alguna manera el Estado de Derecho".

Así lo ha manifestado al ser preguntado por las críticas dirigidas a resoluciones judiciales, una cuestión sobre la que ha mostrado su respaldo a los pronunciamientos realizados en los últimos meses por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

"Me remito a lo que ha dicho en muchas ocasiones nuestra presidenta Isabel Perelló, denunciando estas críticas", ha señalado González, quien ha recordado que "todas las resoluciones judiciales están sometidas a la crítica".

No obstante, ha subrayado que esa crítica debe ser "técnica, racional y razonable". "Lo que no es admisible en modo alguno es la descalificación genérica de la actuación de jueces y magistrados y mucho menos la imputación de conductas delictivas", ha afirmado.

En este sentido, ha advertido de que este tipo de manifestaciones, "más cuando se dirigen desde otro poder del Estado", suponen un menoscabo del Estado de Derecho.

El presidente de la Audiencia Provincial ha concluido reiterando su respaldo a la presidenta del órgano de gobierno de los jueces. "Me remito a lo que ha dicho la presidenta del Consejo, cuyas palabras suscribo íntegramente. No tengo nada más que añadir", ha zanjado.