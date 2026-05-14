El presidente de Cámara de Comercio toma posesión con un compromiso de seguir transformando el tejido empresarial

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz (c-i); la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c); y el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio (c-d), posan durante a la toma de posesión - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha tomado posesión de su cargo de nuevo este jueves y ha marcado como objetivo para el que es su tercer mandato al frente de la institución con el compromiso de seguir transformando el tejido empresarial.

Un cargo que asume con "honor y responsabilidad" y que afronta con "gratitud" e "ilusión" ante el impacto que la institución cameral tiene "en miles de empresas y profesionales que cada día impulsan" a su vez a la región.

En este sentido, ha reiterado su compromiso para impulsar durante los próximos cuatro años la trasformación del tejido empresarial madrileño y apostar por la internalización, la formación para la creación del talento futuro, la digitalización y la colaboración entre empresas.

"Queremos ayudar a las empresas en su internacionalización, transformación digital, la formación como herramienta clave para la competitividad de nuestras empresas, la IA, todo está muy bien, pero si no hay una persona detrás que sabe manejarlo con la cualificación adecuada, pues tiene un problema", ha explicado.

"Nuestro compromiso está claro. Trabajar para que nuestras empresas sigan creciendo, innovar, lideren. Trabajar para que la Cámara sea cada día más útil, más cercana, más relevante", ha apostillado.

En este sentido, ha recalcado la "evolución positiva" de la institución cameral durante los últimos años para lograr una institución "más sostenible económicamente, más cercana, más útil, con buena imagen y buenas relaciones, al servicio a las empresas, ágil en respuesta, con capacidad de adaptación, y que sea relevante en el mundo económico". Un cambio, que ha destacado, se ha producido "en un contexto favorable, porque la Comunidad de Madrid y la ciudad d de Madrid han evolucionado".

Así, ha remarcado que la región es el "primer motor económico de España desde el año 2019" y "uno de los primeros europeos", algo que, ha apuntado, "no es fruto del azar" sino el resultado "de un esfuerzo colectivo" y fundamentalmente de "unas instituciones que han sabido generar un entorno propicio al desarrollo de la actividad económica, la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la fiscalidad equilibrada, no confiscatoria, y la colaboración público-privada".

En este marco, ha resaltado que ahora mismo un 70% de la inversión extranjera se queda en la Comunidad de Madrid, una de cada cuatro empresas se abre en Madrid, 80 al día, y uno de cada cuatro empleos que se crea en España es en la región, que es además la que más crece en el PIB.

Frente a ello, se ha referido al contexto nacional con "varias alertas", particularmente el "empobrecimiento de la población y la pérdida de poder adquisitivo. En este sentido, ha apuntado que la inflación ha crecido y no se ha deflactado con la palanca que tienen para ello, que es el IRPF. "No solamente no se ha deflactado, sino que se ha incrementado un 14%", ha apuntado.

También ha tenido palabras para "el segundo motor económico de Madrid", Ifema Madrid, y especialmente al proyecto "ilusionante" de la Fórmula 1, que "va a ser un éxito y una experiencia brutal"

VIAJE A MÉXICO DE AYUSO

En su intervención, Asensio ha puesto en valor la "valentía" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, presente en el acto, al defender "la verdad contra viento y marea" y facilitar "la libertad" en la región. Lo ha hecho en el contexto del viaje de la jefa del Ejecutivo autonómico a México, durante el que mantuvieron encuentros con 150 empresas que representan una importante parte del PIB mexicano y en el que la jefa del Gobierno regional desempeñó un papel de "gran embajadora" del progreso madrileño.

Por su parte, la presidenta regional ha subrayado el trabajo de la Cámara de Madrid y el papel de la Comunidad como "región de moda en el continente" y ha resaltado la "vocación, dignidad y valentía" de los empresarios y autónomos. "En Madrid el sufrimiento se valora. Somos como Roca Rey y como Morante, que tras una dura cornada ahí los tenemos, pensando en volver pronto al ruedo", ha remarcado.

Así, ha remarcado, ser emprendedor es una "profesión de riesgo" porque hoy en día contratar, comprar y arrendar lo compromete todo, incluido el patrimonio de sus hijos, teniendo en cuenta, además, que la legislación cada vez "lo hace todo más difícil", no está apegada a la realidad de la empresa y solo sirve para "estorbar, entorpecer y recaudar".

Durante su intervención, además, ha detallado algunas de las políticas emprendidas por el Ejecutivo autonómico para "no poner puertas al talento" y que a los empresarios "les merezca la pena arriesgar cada día y contribuir al erario público sin sentir que se les persigue y se les dificulta la vida".

Entre ellas, el próximo Plan Industrial 2026-30 con el que el Gobierno regional persigue modernizar y digitalizar un sector que cada vez demanda profesionales más formados o la Ventanilla Única de Internacionalización (VUI), servicio gratuito de información, formación y asesoramiento para facilitar a las empresas madrileñas el acceso a mercados exteriores.

También ha citado el programa de Técnicos de Comercio Exterior; las ayudas de 5 millones de euros para impulsar el crecimiento de microempresas y autónomos y fomentar su expansión, o una nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar. Igualmente, ha remarcado la labor conjunta con la Cámara de Comercio en la Formación Profesional Dual.

"La Cámara de Comercio es una institución que representa a la gente esforzada, que emprende arriesgando y aportando oportunidades a todos, algo que valora enormemente una sociedad libre como la madrileña. Gracias a su forma de ser y estar, Madrid es hoy la primera economía de España y a su servicio", ha recalcado la presidenta.

Por su lado, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha deseado el tercer mandato al frente de una institución "crucial" para la Comunidad y la ciudad de Madrid, motores económicos del país. "Si Madrid se para, España se estanca. Madrid no tiene permiso para bajar los brazos. Su destino es ser el pulso que marca el ritmo del país entero", ha subrayado en su intervención.

Al hilo, ha subrayado que la institución cameral "seguirá trabajando" en este contexto geopolítico de inestabilidad "para que ninguna empresa afronte sola este escenario cargado de retos intensificando sus servicios de asesoramiento en internacionalización y gestión de riesgos".

Por su parte, el presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha puesto en valor una institución "más fuerte, moderna y conectada con las empresas" frente a un "imcompetente y sectario" gobierno de Pedro Sánchez que "pone palos en las ruedas de las empresas, especialmente las madrileñas". Pese a ello, ha remarcado, la región sigue siendo el "motor económico de España".

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Manuel Bonet", ha puesto el acento en el reto de mejorar la competitividad de las empresas en el próximo curso y fomentar la internalización de las pymes, así como fomentar la cooperación público-privada.