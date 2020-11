Presidente del ICOMEM dice que no hay datos específicos que avalen que sea más recomendable el cierre por días o semanas

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), Manuel Martínez-Sellés, ha afirmado este lunes que no hay datos específicos que avalen que sea más recomendable el cierre perimetral de las regiones por días, como defiende la presidenta regional, o por semanas, como prefiere el Gobierno de España.

De hecho, ha indicado que el hecho de que puede aumentarse el riesgo de contagios por coronavirus si los madrileños no pueden salir al pueblo, a la playa o la montaña, como ocurre este puente, y sí salen a zonas de gran concentración de personas.

Por eso, desde el presidente del Colegio de Médicos han hecho un llamamiento a la "responsabilidad individual": "No todo lo que se puede hacer hay que hacerlo. Me da pena las aglomeraciones que se forman y que no se respeten las medidas de prevención",

Martínez-Selles ha asegurado también que el confinamiento domicilioa es "indudablemente más efectivo" que el perimetral, pero sus repercusiones económicas, sociales y a otros niveles "son muy grandes". Por ello, defiende primero valorar si tienen efecto las medidas que se están planeando ahora para tomar otras más duras. "El efecto hay que verlo dentro de 10-14 días antes de tomar la siguiente medida", ha indicado.

Respecto al nuevo hospital de pandemias, el presidente de ICOMEM ha apuntado que desconoce de qué forma se le va a dotar de personal y si los voluntarios que han pedido pueden trabajar a tiempo parcial o no en los hospitales de los que provienen. "En su día cuando se abrió el hospital de Ifema indudablemente fue una descarga importante para hospitales desbordados. No se da hoy esa situación y todavía no sabemos cómo se va a organizar la gestión de ese nuevo hospital sobre todo a nivel de personal, que es de lo que más me preocupa", señala.

De momento, Martínez-Selles considera que se debe prestar atención a en reforzar las dotaciones en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), respecto a las hospitalizaciones generales que han descendido en el último mes, porque las primeras han aumentado y son ingresos prolongados, "lo que conlleva un efecto acumulativo, un cuello de botella peligroso",