El presidente del TSJM reconoce su "desilusión" por los largos plazos del plan de choque y pide a los grupos compromiso

Cree que no hay que abandonar la idea de una "Ciudad de la Justicia"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Viera Morante, ha reconocido este miércoles en la Asamblea de Madrid su "desilusión" ante los largos plazos que se plantean en el Plan de Choque de la Consejería de Justicia para modernizar las instalaciones de los juzgados madrileños y ha solicitado a los grupos parlamentarios "un compromiso" para afrontar "la mejora definitiva" de la Justicia madrileña.

Así lo ha aseverado durante su intervención ante la Comisión de Justicia de la Cámara regional para informar sobre la situación y necesidades de los órganos judiciales de la región y su valoración del proyecto de la Ciudad de la Justicia, actualmente paralizado por los tribunales.

Vieira dejará la Presidencia del TSJM el próximo 20 de diciembre con motivo de su traslado a una de las secciones penales de la Audiencia Nacional. Al concluir su comparecencia, ha querido destacar que tras diez años al frente de este tribunal solo ha acudido en esta ocasión a la Asamblea, reprochando así a anteriores gobiernos regionales esta falta de interés.

En su intervención, el presidente del TSJM ha subrayado que "no debe abandonarse" la idea de concentrar las instalaciones judiciales, ya sea por jurisdicciones o por especialidades, apuntando que en Madrid hasta ahora no se habían emprendido acciones para dar una solución a las infraestructuras judiciales.

"Creo que se debe afrontar la ubicación de los órganos judiciales para mejorar la eficacia de la Justicia, la adecuación de las sedes y la labor de los profesionales", ha reseñado el magistrado, quien ha apuntado que ello influiría directamente en el abaratamiento de los costes del mantenimiento.

Tras reseñar que ha habido "avances significativos" en el plan de choque, Vieira ha indicado que este cambio le ha producido una "relativa satisfacción" por los largos plazos que se plantean con actuaciones previstas para 2015, que a su juicio le generan cierta "desilusión".

"Somos conscientes de que depende de incrementos importantes de presupuestos. Pero no puede bastar solo con este plan. Es necesario que todos los grupos tengan un compromiso para afrontar la mejora definitiva de la justicia madrileña", ha aseverado.

Por ello, ha solicitado colaboración para afrontar "decididamente" esta mejora y que se apruebe un presupuesto que permita sostener el mantenimiento de las instalaciones judiciales de la Administración de Justicia madrileña.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

En cuanto a sus reivindicaciones, ha reclamado que se pongan en marcha medidas organizativas y reorganizar la distribución territorial de los juzgados. También ve necesario potenciar la modernización y establecer competencias comarcales como por ejemplo en los juzgados de Violencia sobre la mujer.

Además, ha pedido una red de oficinas de atención a víctimas y un estudio de cabo un estudio de la carga de trabajos de los juzgados para adecuar la plantilla de los funcionarios a la carga real y no se desaproveche el trabajo en los órganos judiciales.

En su intervención, el diputado de Cs Juan Trinidad Marcos ha reprochado a la Comunidad de Madrid que no haya incluido en su plan de choque unas medidas integrales para mejorar la Justicia madrileña. A su juicio, hablar solo de las infraestructuras no mejora "los males de la justicia", sino que a su juicio hay que profundizar en otros problemas. "No hay una voluntad manifiestamente buena en el Gobierno", ha criticado.

El parlamentario de Podemos Jacinto Morano, de Podemos, ha reseñado que en la Comunidad de Madrid no hay "una Justicia de calidad", por lo que hay que buscar "mecanismos" para su mejora y ha criticado que el Gobierno ha tenido que poner en marcha un plan porque "la Justicia se estaba literalmente cayendo". "A nuestro juicio es un parche para un problema mayor", ha dicho.

Desde el PSOE, el diputado José Luis García ha manifestado que "no es el mejor día para hablar de la Justicia" por motivo de la sentencia del Tribunal Supremo que ha fallado a favor de los bancos en el pago de los impuestos de las hipotecas. No obstante, ha considerado fundamental mejorar las sedes judiciales que actualmente están "obsoletas".

Por su parte, el diputado del PP Eduardo Oficialdegui ha mostrado su apoyo a las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Ángel Garrido y ha mostrado su satisfacción ante las cuestiones que se plantean. "Apostamos por la mejora y sí hay dialogo", ha rematado en respuesta a las criticas de Podemos.