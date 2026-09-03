El Price se pone la nariz roja de 'clown' este otoño para recordar a Fofó medio siglo después de su muerte

Archivo - La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado la programación de 2026 del Teatro Circo Price - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Circo Price abrirá su nueva temporada con la nariz roja para recordar a Fofó cuando se cumplen 50 años de su muerte, dentro de una programación que reunirá este otoño a jóvenes talentos, compañías internacionales y grandes sagas circenses a través de nueve espectáculos y actividades dirigidos a públicos de todas las edades.

Fofó, fallecido el 22 de junio de 1976, formó junto a sus hermanos Gaby y Miliki uno de los tríos de payasos más populares de España. Sus canciones, bromas y frases se instalaron en la memoria de varias generaciones, especialmente después de la llegada de 'Los Payasos de la Tele' a TVE durante la década de 1970.

El espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid reivindicará del 17 de septiembre al 4 de octubre la figura del payaso con el ciclo 'Mes del Payaso', que combinará espectáculos, formación, divulgación y una gala solidaria.

La temporada, según destaca el Consistorio en un comunicado, contará también con la primera actuación en Europa del histórico Circo Atayde de México y con el regreso de la compañía australiana Gravity & Other Myths, que presentará su nueva producción, 'The Mirror'.

MES DEL PAYASO

El ciclo 'Mes del Payaso' comenzará del 17 al 19 de septiembre con 'Décrochez-moi-ça!', de la compañía francesa Bêtes de Foire, una propuesta que recupera la vertiente artesanal, íntima y poética del circo.

También los días 17 y 18, el actor, pedagogo e investigador Fausto Ansaldi impartirá el taller y la conferencia 'La fórmula del clown'. Los días 23 y 24 de septiembre llegará 'Chusma', de Rana Teatro & Goutas, una obra que recupera el espíritu de los cómicos y faranduleros para reinterpretarlo desde una mirada actual.

La programación continuará los días 26 y 27 de septiembre con 'El circo del señor Julián', de Julián y Pendorcho. En esta propuesta familiar, un maestro de ceremonias y un payaso en prácticas deberán salvar la función después de que todos los artistas hayan abandonado el circo.

Continuando el calendarios, la Compañía Pepa Plana presentará el 26 de septiembre 'Voces que no ves', uno de los trabajos de esta creadora, considerada una de las principales representantes del 'clown' contemporáneo.

El homenaje concluirá los días 3 y 4 de octubre con una nueva edición de la Gala Saniclown, que este año llevará por título 'La pluma mágica'.

La cita combinará el espectáculo con la labor que la asociación desarrolla desde hace más de dos décadas llevando el 'clown' a los hospitales de la Comunidad de Madrid.

Inspirada en la pluma de Dumbo como símbolo de imaginación, confianza y superación, la gala invitará al público a participar en una gran fiesta de pijamas.

'LO QUE EL CUERPO SABE'

Antes de ponerse la nariz roja, el Price inaugurará la temporada del 10 al 12 de septiembre con 'Lo que el cuerpo sabe', el espectáculo creado dentro del Proyecto CRECE 2026 bajo la dirección de Marilén Ribot.

Interpretada por jóvenes artistas recién graduados de algunas de las principales escuelas de circo, la propuesta parte de la idea de que el cuerpo conserva recuerdos, emociones y experiencias que no siempre encuentran palabras.

Así, las inquietudes, los miedos y los deseos de los intérpretes se convertirán en el material de una dramaturgia física en la que acrobacias, equilibrios, técnicas aéreas y movimiento dialogarán con el teatro y la danza.

Impulsado por la Escuela de Circo Carampa, Proyecto CRECE es un laboratorio internacional de creación contemporánea que reúne cada año a jóvenes procedentes de escuelas nacionales e internacionales. Tras 17 ediciones, se ha consolidado como una plataforma para las nuevas generaciones y como un espacio de encuentro entre el circo y otras disciplinas escénicas.

EL CIRCO ATAYDE CRUZA POR PRIMERA VEZ EL ATLÁNTICO

Uno de los grandes acontecimientos de la temporada llegará del 9 al 18 de octubre con el debut europeo del Circo Atayde, una institución mexicana que celebra 138 años de trayectoria y permanece actualmente en manos de la cuarta y quinta generación de la familia fundadora.

La pista del Price acogerá un espectáculo para todos los públicos con acrobacias de alto vuelo, números de asombro, humor y música interpretada por una orquesta en directo bajo la dirección del maestro Carlos Alberto Ramírez.

Con dirección escénica de Artús Chávez y Alfredo Atayde, las galas recuperarán la esencia del gran circo como espacio de emoción compartida y encuentro entre generaciones.

La compañía cruzará así por primera vez el Atlántico para presentar en Madrid una propuesta que busca tender un puente entre la tradición circense mexicana y las nuevas formas de sorprender al público.

'THE MIRROR'

La programación de octubre concluirá con 'The Mirror', la nueva gran producción de Gravity & Other Myths, que podrá verse del 22 al 31 de octubre.

La compañía australiana regresará al Price con un espectáculo de gran formato que combina acrobacias, música, humor y tecnología para reflexionar sobre la identidad, la imagen y las diferentes capas que construyen aquello que se muestra a los demás.

El montaje, dirigido por el compositor Ekrem Pheonix y Darcy Grant, se presenta como un viaje por la experiencia humana en el que se alternan el entretenimiento, el virtuosismo físico y la reflexión.

Fundada en Adlaida en 2009, Gravity & Other Myths se ha convertido en una de las compañías de referencia del circo contemporáneo gracias a creaciones como 'A Simple Space', 'Backbone', 'Out of Chaos', 'The Pulse' y 'MACRO'.

APRENDER CIRCO Y DESCUBRIR EL PRICE POR DENTRO

La temporada se completará con los Talleres de Circo, que se desarrollarán del 26 de septiembre al 20 de diciembre y estarán dirigidos a niños y jóvenes de entre 5 y 18 años.

El profesorado de la Escuela de Circo Carampa acercará a los participantes a disciplinas como la acrobacia, los equilibrios, las técnicas aéreas y los malabares dentro de un entorno adaptado a las diferentes edades y niveles.

Por su parte, 'HOP!' permitirá recorrer los espacios y entresijos del teatro para descubrir la historia de una institución vinculada a Madrid desde hace más de 150 años.

Un domingo al mes, entre el 13 de septiembre y el 13 de diciembre, Los Absurdos Teatro guiará a las familias en este paseo teatralizado junto a Adoquín, Pasmarote y su amigo, el payaso musical.

A partir del 20 de noviembre, el teatro celebrará una nueva edición de Circo Price en Navidad, protagonizada este año por Circo Raluy Legacy y en cartel hasta el 6 de enero.