Primer año del Nuevo Edificio de Hospitalización del 12 de Octubre: más de 300 trasplantes y casi 5.000 partos

Archivo - Edificio del Hospital 12 de octubre - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Nuevo Edificio de Hospitalización del Hospital Universitario 12 de Octubre cumple el primer año de actividad con un balance de más de 500 trasplantes realizados, incluyendo más de 300 de órganos sólidos, y cerca de 5.000 partos atendidos.

Durante su primer año de funcionamiento se han realizado en este centro más de 100.000 pruebas radiológicas y casi 15.000 de Medicina Nuclear, junto a más de 80.000 dispensaciones en el área de Farmacia Externa, según ha informado el centro hospitalario en un comunicado.

Doce meses en las que el centro ha sido escenario de casi 5.000 procedimientos de intervencionismo cardiaco y alrededor de 7.000 de radiología intervencionista. A ello se unen 37.000 ingresos en plantas de hospitalización convencional, 900 en Neonatología y 6.200 en cuidados críticos, además de 21.000 intervenciones quirúrgicas, 25.000 atenciones en hospitales de día y casi 80.000 urgencias de Pediatría, y de Obstetricia y Ginecología.

El 20 de diciembre de 2024 terminó el traslado de los pacientes desde la antigua Residencia General, ahora en avanzado proceso de demolición, hasta el Nuevo Hospital 12 de Octubre.

El nuevo centro se construyó en 26 meses y el traslado de la actividad desde la antigua Residencia General y el Materno-Infantil también se llevó a cabo en un corto intervalo de tiempo de tres meses y sin incidencias.

GRAN PROYECTO EUROPEO

Desde entonces, los ciudadanos tienen acceso a un centro que ha sido catalogado por la Unión Europea como "Gran Proyecto Europeo". El nuevo edificio está comunicado con el Centro de Actividades Ambulatorias por 15 pasarelas acristaladas que permiten la circulación ágil y rápida entre ambos edificios.

Con 10 plantas y más de 133.000 metros cuadrados destinados a la atención de pacientes, dispone de espacios confortables, amplios y luminosos y está dotado con tecnología avanzada para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de gran complejidad.

Además, es un edificio respetuoso con el medio ambiente y eficiente en el uso de energía, con patios interiores con vegetación y jardines terapéuticos para los pacientes.