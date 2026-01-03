El primer Centro Integral de Atención a la Mujer se pondrá en marcha en Puente de Vallecas en este 2026

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación organizada por el Foro de Madrid Contra la Violencia a las Mujeres con motivo del 25N - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) se pondrá en marcha en Puente de Vallecas a lo largo de este 2026, un recurso incluido en la nueva Estrategia de Igualdad 2025-2028 del Ayuntamiento de Madrid.

Precisamente una de sus medidas estrella es la creación de estos centros, los CIAM, "acercando por primera vez recursos de igualdad y violencia a los 21 distritos", han explicado desde el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, con José Fernández al frente.

La nueva Estrategia es una compilación de actuaciones por las que el Ayuntamiento ampliará sus recursos de igualdad y atención a víctimas de violencia machista con 261 millones de euros. Incorporan los CIAM, que harán que los recursos "sean los que se acercan a las mujeres", de modo que "ninguna víctima de violencia machista va a tener que desplazarse a otro distrito para recibir atención, como sí está ocurriendo ahora".

Los 21 distritos acabarán contando con este tipo de recursos. Uno de los objetivos perseguidos es poner coto al absentismo actual en las citas, que alcanzó en 2024 hasta un 30%. Cada uno de estos 21 centros va a estar dotado de un psicólogo infantil para facilitar el apoyo a los hijos menores de las mujeres víctimas. También se habilitará un espacio en el que los menores podrán jugar bajo supervisión de un profesional mientras las madres son atendidas.

AUNANDO SERVICIOS DE TRES TIPOS DE CENTROS

Los CIAM aunarán en un mismo equipamiento los servicios que ahora se ofrecen en tres tipos de centros: los 18 espacios de igualdad actuales, los tres puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género (PMORVG) y los dos centros de atención psicosocioeducativa (CAPSEM).

Esto se traduce en que las políticas de igualdad se expandirán a los cuatro distritos que en la actualidad no disponen de espacio de igualdad (Centro, Moncloa-Aravaca, Salamanca y Puente de Vallecas).

Para facilitar el acceso, las mujeres podrán acudir a los CIAM por iniciativa propia, sin necesidad de una derivación previa desde el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género 24 horas (SAVG 24 horas).

En paralelo, se creará una Puerta Única de Entrada que coordinará el acceso a recursos especializados en situaciones de urgencia y que, en su caso, pueda valorar la necesidad de ofrecer alojamiento protegido a la víctima.

Además esta atención en contextos de urgencia se verá mejorada con medidas como la ampliación del horario de la unidad móvil que asiste in situ a las víctimas y que operará de 9 a 21 horas de lunes a domingo (hasta ahora de 9 a 15 horas de lunes a viernes).