El primer centro de la región para hombres víctimas de violencia sexual ya ha atendido a 77 personas

Archivo - Fachada del primer centro que ofrece el Servicio de Prevención y Atención Integral para hombres víctimas de violencia sexual en entornos de chemsex y otros ámbitos, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha puesto en ma - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer centro que ofrece el Servicio de Prevención y Atención Integral para hombres víctimas de violencia sexual ya ha atendido a 77 personas desde su apertura en el mes de mayo.

Este nuevo dispositivo atiende solo a hombres mayores de edad y cuenta con un equipo multidisciplinar de ocho profesionales que asiste a estas personas de forma integral desde distintos ámbitos: social, psicológico, sexológico, jurídico y educativo, tanto de forma individual como grupal.

El centro está destinado a ofrecer continuidad a la atención sanitaria para este tipo de situaciones, así como a otros perfiles como varones en situación de prostitución que han sido víctimas de violencia sexual o en cualquier otro contexto, como el laboral o penitenciario.

Además, atiende a aquellos mayores de edad que sufrieron abusos en la infancia o la adolescencia o para facilitar también "la continuidad en los tratamientos" a aquellos que antes de cumplir la mayoría de edad estaban siendo atendidos en los dos recursos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales especializados en menores víctimas de agresiones sexuales.

Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han destacado a Europa Press que hoy en día se observa "una relación cada vez más visible" entre determinadas prácticas de chemsex y el aumento de situaciones de vulnerabilidad sexual, incluidas las agresiones sexuales entre hombres, por factores asociados como el consumo prolongado de sustancias, la desinhibición extrema, la pérdida parcial de conciencia, los encuentros con múltiples personas o la dificultad para establecer límites claros, lo que puede "aumentar el riesgo de que se produzcan situaciones abusivas o no consentidas".

El chemsex, entendido como el consumo de sustancias psicoactivas en contextos sexuales, especialmente en población homosexual, bisexual y otros hombres que tienen sexo con hombres, ha aumentado en los últimos años. Está asociado a riesgos relevantes como el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, problemas de salud mental y adicciones.

"EXPERIENCIAS CONFUSAS O INCÓMODAS"

En consulta, los usuarios manifiestan con regularidad vivir "una experiencia confusa o incómoda" y que solo más adelante logran reconocer elementos claros de "coerción o agresión".

Determinadas sustancias utilizadas en contextos de chemsex pueden alterar "de forma significativa la capacidad de consentir, recordar o interpretar lo que está ocurriendo".

En concreto, el GHB, la mefedrona o la metanfetamina afectan al juicio, la toma de decisiones, el control de impulsos, la percepción del riesgo, la memoria y la capacidad de reacción.

En algunos casos la persona puede encontrarse consciente, pero "muy desinhibida", y en otros puede entrar en estados de desconexión, pasividad o incluso pérdida de conciencia.

Cuando existe una alteración severa de la conciencia o de la capacidad de decidir, el consentimiento queda "comprometido". Además, muchas víctimas tardan en identificar el abuso precisamente porque presentan "lagunas de memoria, recuerdos fragmentados o dificultad para reconstruir lo sucedido".

ATENCIÓN PRESENCIAL Y POR MENSAJE

El centro tiene servicio de llamadas desde las 8 hasta las 19 horas de lunes a viernes, aunque también incluye fines de semana. Por otro lado, cuentan con atención presencial o en caso de emergencia entre las 10 y las 19 horas.

El presupuesto de este nuevo centro ha sido de 410.000 euros anuales para "garantizar su funcionamiento y la calidad de la atención prestada".