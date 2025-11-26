El primer día de huelga universitaria registra un seguimiento del 75% en los seis centros públicos, según CCOO

Pasacampus en la facultad de Agrónomos de la UPM, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Las Universidades Públicas han iniciado hoy una huelga para pedir a la Comunidad de Madrid que retire la futura Ley de Universidades y exigir más financiació - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer día de huelga universitaria que se ha celebrado este miércoles en la Comunidad de Madrid ha registrado un seguimiento de alrededor del 75% en los seis centros públicos, según han trasladado desde CC.OO a Europa Press.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido la que más asistencia ha tenido, con un 85% y 90%. Precisamente, este centro ha estado en el foco de la actualidad después de que tuviera que pedir un préstamo de 34,5 millones de euros al Ejecutivo autonómico para hacer frente a su déficit. El rector, Joaquín Goyache, garantizó en un comunicado que las nóminas del personal "no están en riesgo".

Desde la asociación UCM por la Pública han destacado que el seguimiento ha sido "histórico", puesto que en las facultades de Ciencias de la Información, Ciencias Sociales, Físicas, Económicas, Psicología, Políticas y Trabajo Social el seguimiento ha sido del 100%. En el caso de la rama de salud, Medicina y Farmacia se han situado en el 90%.

En un comunicado que ha emitido la Complutense con motivo de la huelga universitaria, el centro ha expresado su "reconocimiento" a las expresiones legítimas y pacíficas de la comunidad universitaria que "buscan poner de relieve la importancia del sistema público de educación superior".

"Consideramos esencial preservar un modelo universitario sustentado en la equidad, la calidad académica y el acceso universal al conocimiento. La Universidad es plenamente consciente de las inquietudes que han motivado su convocatoria, así como de los desafíos que afectan al funcionamiento y a la adecuada proyección de las universidades públicas", ha subrayado.

Así, ha reafirmado su "voluntad" de mantener una interlocución institucional "constante" y de "impulsar", junto con los distintos actores del sistema universitario, soluciones que "fortalezcan su estabilidad y su sostenibilidad".

"La Universidad Complutense continuará trabajando para garantizar un entorno en el que la participación, el diálogo y el respeto mutuo constituyan los pilares fundamentales de la vida académica y del desarrollo de su misión de servicio público", ha subrayado.

SEGUIMIENTO DEL 80% EN UAM Y URJC

Tras la Complutense, le siguen la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Rey Juan Carlos (URJC), con un seguimiento del 80%; la Carlos III (UC3M) con un 70%; la Politécnica (UPM) con un 60%; y la Alcalá de Henares con una asistencia del 50%, según han trasladado las mismas fuentes sindicales.

CC.OO. ha respaldado esta movilización, junto con UGT, CNT y CGT. Este jueves habrá otra manifestación, que arrancará a las 18 horas en Atocha y finalizará en la Puerta del Sol, donde se ubica la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

LA COMUNIDAD CRITICA LAS PROTESTAS

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha defendido que el Ejecutivo autonómico está "comprometido" con la mejora de la calidad y la financiación de las universidades públicas, una cuestión que lo está demostrando "con hechos y no con pancartas".

"Las movilizaciones no tienen ninguna justificación. No deja de sorprendernos que una parte de la comunidad universitaria y sindical proteste contra la administración que invierte para asegurar el futuro de la universidad pública, mientras asiste complaciente a las cesiones del gobierno de Sánchez al cupo independentista. Es precisamente por el cupo independentista por el que las universidades madrileñas dejarán de ingresar 170 millones de euros cada año. Eso sí que merecería una protesta", ha remarcado.

En este sentido, el consejero ha subrayado que están definiendo "un nuevo modelo de financiación plurianual, revisable y adaptado a las necesidades" de los centros universitarios y que están colaborando con toda la comunidad universitaria, especialmente, con los rectores, con los que "mantienen una comunicación fluida y constante".

También ha recordado que el Proyecto de Presupuestos del Ejecutivo autonómico destinará el próximo año un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, 75,3 millones más que en 2025, lo que se traduce en un incremento del 6,5%. Esta dotación representa más del 4% del presupuesto total en el próximo ejercicio en la región.