La primera de las 40 nuevas residencias de la Comunidad estará en San Blas y 59 municipios han ofertado parcelas

Los técnicos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han visitado ya 41 solares en 12 municipios

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera de las 40 nuevas residencias del nuevo plan de la Comunidad de Madrid se ubicará en el barrio de Las Rosas, en el distrito madrileño de San Blas, y ya 59 ayuntamientos han ofertado un total de 123 parcelas para acoger uno de estos nuevos centros.

Así lo ha dado a conocer la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en la Asamblea de Madrid donde ha comparecido para dar cuenta sobre el plan de construcción de 40 nuevas residencias y 40 centros de día para personas mayores y dependientes.

La consejera ha indicado que han contado con todos los ayuntamientos de la región para informarles de este plan, invitándoles a unirse a él a través de cesiones de terreno municipal donde pudieran ubicarse. "La respuesta no ha podido ser más positiva, con más de 88 municipios interesados, incluidos una docena donde gobierna la izquierda", ha afirmado.

Por ello, ha pedido a la izquierda que "deje el sectarismo" y permita a los ayuntamientos del PSOE que lo soliciten contar con nuevas residencias. "Prioricen, por una vez, el bien común de los madrileños", ha apuntado.

Tal y como ha detallado Dávila, los técnicos de las direcciones generales de Atención al Mayor y a la Dependencia, y de Evaluación, Calidad e Innovación, han visitado en estos meses 41 solares en 12 municipios, entre ellos, 25 en Madrid capital.

Precisamente, ya han solicitado la cesión formal de 17 de estas 25 parcelas al Ayuntamiento de Madrid. Pronto anunciarán el resto de las ubicaciones, que están siendo seleccionadas en base a "criterios objetivos, teniendo en cuenta aspectos de la parcela, como la edificabilidad, opciones de transporte o servicios próximos".

Estos nuevos dispositivos se van a organizar en unidades de convivencia reducidas que quieren reproducir el funcionamiento, ambiente y calidez de un hogar, para facilitar al máximo una atención personalizada.

Serán de un máximo de 25 personas con zonas comunes, cocina u office, comedor y sala de estar, conexión gratuita a internet y canales de comunicación permanente con los familiares.

Cada usuario dispondrá de un plan personal de atención que se revisará, al menos, cada 6 meses, que recogerá su historia de vida, junto a sus preferencias y voluntades. Asimismo, cada uno contará con un profesional de referencia, que asistirá a un máximo de 13 residentes.

A nivel arquitectónico, los nuevos centros no podrán superar las 150 plazas, con al menos un 50 por ciento de habitaciones individuales, y el resto de un máximo de dos plazas.

PLAZAS PARA MAYORES Y SUS HIJOS CON DISCAPACIDAD

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales prevé también la creación en ellas de unidades especializas según los distintos perfiles de los usuarios, como psicogeriátricas, de atención a mayores con graves trastornos de conducta o de personas con discapacidad intelectual con envejecimiento prematuro.

Asimismo, se prevén plazas para que en la misma residencia vivan padres en situación de dependencia junto a sus hijos con discapacidad, aunque cada uno con sus espacios de autonomía.

En su diseño está contemplado también que estén dotadas de equipos de telemedicina, grúas de techo, habitaciones con toma de oxígeno y sensores de movimiento, control de errantes, salas de estimulación sensorial, sistemas para la rehabilitación cognitiva, así como de programas para la detección y atención a la soledad.

LA OPOSICIÓN MUESTRA DUDAS SOBRE EL PLAN

Por su parte, la diputada del PSOE Silvia Monterrubio ha afirmado que les preocupa el "escaso diálogo" con municipios, entidades, usuarios y expertos para el despliegue de este plan y ha remarcado que le "desagrada" que se ceda suelo público para levantar unos edificios que luego serán "gestionados por empresas privadas".

"Nos alarma que ustedes lo que presentan como un avance sea, en realidad, una reedición del mismo modelo que saben que lleva años fracasando. La privatización de los cuidados, los conciertos millonarios con empresas que ponen siempre el beneficio económico por encima de una atención", ha proseguido.

Es por ello que ha reclamado a la consejera de Políticas Sociales que explique "como piensan garantizar" que en la Comunidad "no se vuelva a vulnerar los derechos de los mayores" y se garantice que no se repite "el asunto más sensible y doloroso del pasado reciente" de la región, en alusión a los fallecidos de la primera ola del Covid-19.

Por Vox ha tomado la palabra Ignacio Arias, quien ha afirmado que por el sistema autonómico hay "mayores de primera, de segunda y de tercera". "No todos nuestros mayores son iguales. El Estado de las autonomías es fallido", ha planteado.

Ha asegurado que no se ha hecho por parte de la Consejería un "trabajo de campo" necesario para poder adecuar el despliegue del plan atendiendo a las necesidades actuales de los municipios.

Por último, ha intervenido la diputada de Más Madrid Diana Paredes, quien ha afirmado que la estrategia de construcción de residencias del Ejecutivo regional se basa en "regalar suelo público para beneficio" de los "fondos de inversión".

Asimismo, ha afirmado que si volviera una pandemia ahora mismo bajo los mandos de Dávila "volvería a pasar lo mismo", tras afirmar que en 2020 "abandonó a las personas mayores en el peor momento" y que fue "premiada" al conocer los "protocolos de la vergüenza".