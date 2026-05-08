La primera jornada del cierre del túnel de Conde de Casal registra menos retenciones de las esperadas

Archivo - Estado de las obras del intercambiador de Conde de Casal, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). Con una inversión total de 40 millones de euros, esta nueva infraestructura situada en la plaza de Conde de Casal, en el distrito de Retiro, fac - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha informado que ha habido retenciones en las inmediaciones de Conde Casal, pero han sido "menos" de las esperadas, tras el cierre de su túnel al tráfico este viernes por las obras de construcción del intercambiador y de la conexión de las líneas 6 y 11 de Metro.

Así lo ha trasladado Carabante en declaraciones a los medios de comunicación desde el Frontón Beti Jai, donde han presentado la ampliación de la iniciativa Anda Madrid. El delegado ha remarcado que los viernes es un día distinto en la semana porque se trata de una jornada con "menos movilidad" debido al teletrabajo.

El túnel se ha cerrado al tráfico desde este viernes hasta febrero de 2027 y la circulación pasará a la superficie. En concreto, el tráfico se desviará a la calzada en sentido salida de Madrid, se habilitarán dos carriles de entrada desde la A-3 en dirección plaza de Conde de Casal y uno de salida desde Conde de Casal en dirección A-3 Valencia y M-30 Norte.

Además, se reducirá el número de carriles en sentido entrada a Madrid desde la A-3, pasando de dos carriles a uno y el ramal de salida desde la M-30 a Conde de Casal permanecerá abierto.

"Gracias a la política de comunicación que se llevó a cabo para informar a todos los ciudadanos, especialmente de las alternativas, ha hecho que muchos optaran por otros modos de movilidad y otros itinerarios", ha subrayado.

MODIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y LÍNEAS DE EMT SI ES "NECESARIO"

En este sentido, Carabante ha adelantado que modificarán "alguna de las señalizaciones", insistirán en la información o modificarán algunos itinerarios de la Empresa Municial de Transportes (EMT Madrid) en el caso de que sea "necesario". "Vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de los días", ha detallado.

Asimismo, ha manifestado que este viernes se ha adelantado la hora punta en el entorno. "Normalmente es entre las 8.00 y 8.30 horas y se ha adelantado a las 7.00 y 8.00 horas de la mañana", ha puntualizado.

El delegado ha indicado que a lo largo de los próximos días los usuarios habituales irán "modificando sus itinerarios" y esos problemas de congestión de este primer día se irán suavizando.