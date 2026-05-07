El túnel de Conde Casal se cerrará al tráfico este viernes hasta febrero de 2027 y la circulación pasará a superficie

Archivo - Estado de las obras del intercambiador de Conde de Casal, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). Foto de archivo- Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha avanzado este jueves que el túnel de Conde de Casal se cerrará al tráfico desde este viernes hasta febrero de 2027 y la circulación pasará a la superficie debido a las obras de construcción del intercambiador y de la conexión de las líneas 6 y 11 de Metro.

Así lo ha trasladado Carabante durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha adelantado que el tráfico se desviará a la calzada en sentido salida de Madrid, se habilitarán dos carriles de entrada desde la A-3 en dirección plaza de Conde de Casal y uno de salida desde Conde de Casal en dirección A-3 Valencia y M-30 Norte.

Además, se reducirá el número de carriles en sentido entrada a Madrid desde la A-3, pasando de dos carriles a uno y el ramal de salida desde la M-30 a Conde de Casal permanecerá abierto.

Carabante ha recomendado el uso del transporte público como consecuencia de estas afecciones a la movilidad en un entorno que se encuentra "afectado" como consecuencia de las obras de la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid. "Unas obras que son necesarias continuar", ha remarcado.

Además, se reducirá el número de carriles en sentido entrada a Madrid desde la A-3, pasando de dos carriles a uno y el ramal de salida desde la M-30 a Conde de Casal permanecerá abierto.

Carante ha recomendado el uso del transporte público como consecuencia de estas afecciones a la movilidad en un entorno que se encuentra "afectado" como consecuencia de las obras de la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid. "Unas obras que son necesarias continuar", ha remarcado.

QUEJAS DE LOS VECINOS

Por otro lado, el delegado ha destacado que desde el Consistorio son "conscientes" de que las obras pueden generar molestias a los vecinos de la zona y que hay quejas por parte del vecindario, especialmente de los que se encuentran más cercanos a las piloteras.

En este sentido, ha confirmado que los permisos de trabajo son de 7 a 23 horas de la noche y que por tanto, a partir de esa hora tienen que "dejar de trabajar". "Hemos trabajado también con la Comunidad de Madrid la adopción de medidas que mitiguen las molestias, los ruidos o el polvo que se pueda derivar de ello", ha señalado.

Así ha recordado que una vez que se terminen las obras habrá una línea 6 de Metro de Madrid "reformada" y que podrá ser "automática" con una mejora en la conexión, en este caso con la línea 11 de Metro de Madrid, una alternativa a la línea 6, que según ha destacado Carabante "es la línea que más viajeros lleva" con un millón de personas todos los días. "Por tanto, es necesario descongestionarla y dar una alternativa", ha añadido.

También, ha indicado que tras las obras habrá un intercambiador en el que los autobuses que estaban en la calle "ya no estarán afectando la movilidad, sino que estarán dentro".

"La infraestructura tan potente que van a tener los vecinos de Conde de Casal va a compensar las eventuales molestias que pudieran tener los vecinos como consecuencia de la ejecución de las obras", ha sostenido.