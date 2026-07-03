La primera operación salida del verano arranca con retenciones en las salidas por la A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-42

Archivo - Archivo.- Varios vehículos en la A3 - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera operación salida del verano ha arrancado este viernes con retenciones en las salidas de la capital por las principales autovías de la región, A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-42, según han informado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con datos de las 15.00 horas, momento en el que se ha puesto en marcha la operación especial de tráfico, había tráfico intenso en las salidas de la capital por la A-1, en el entorno del Circuito del Jarama, en la A-2, en Torrejón de Ardoz; en la A-3, en Rivas Vaciamadrid; en la A-4, en Pinto; en la A-5, en Arroyomolinos; en la A-6, en Las Rozas, y en la A-42 (autovía de Toledo), en Getafe.

Asimismo, se registraba congestión circulatoria en las vías de circunvalación M-40, en la zona de Vicálvaro en sentido A-3, y M-50, en el entorno de Boadilla del Monte, sentido A-6, han apuntado fuentes del departamento que dirige Pere Navarro.

Durante el primer dispositivo especial de la DGT con motivo de la Operación Verano 2026, que se prolongará hasta las 00.00 horas del domingo día 5, están previstos 980.000 desplazamientos de largo recorrido por las carreteras que atraviesan la Comunidad de Madrid.

En total, la DGT tiene previstos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido en todo el país hasta el 31 de agosto. Este fin de semana se esperan ya 4.830.000 millones.

Del total de desplazamientos previstos entre el 1 de julio y el 31 de agosto, 49,7 millones se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto. La previsión supera en un 3,7% la cifra de desplazamientos del verano pasado, cuando por primera vez se superaron los 100 millones.