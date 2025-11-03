La Princesa celebra sus 70 años: 700.000 atenciones anuales, 2.500 trasplantes y CSUR para cuatro enfermedades

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital público Universitario de La Princesa celebra 70 años de vida con más de 700.000 atenciones cada año, la realización de 2.500 trasplantes o su designación como CSUR para cuatro enfermedades complejas --epilepsia refractaria, dolor neuropático refractario, trastornos del movimiento y acalasia primaria tipo III del adulto--.

Lo hace tras haber logrado hitos como haber sido en febrero de 2010 el primer centro de España en implementar la neurocirugía 3D y el primer hospital de Europa en tratar la arritmia con células madre, entre otros.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha acompañado este lunes a los más de 2.600 profesionales del centro en la celebración de este aniversario, que con el lema '70 años cuidando vidas, haciendo historia, construyendo futuro', da paso a una semana de actividades conmemorativas.

"Son 70 años de un trabajo en equipo, de mucha ilusión y desde luego de humanidad. Aquí se combina la asistencia, la educación, la investigación, pero sobre todo poniendo mucho corazón y es lo que vamos a seguir promoviendo. Tiene hitos maravillosos de la neuromodulación, el trasplante de médula ósea 1981 y un largo etcétera que vamos a seguir viendo durante otros 70 años y desde luego trabajando en equipo en la Comunidad de Madrid, como no puede ser de otra forma, y además con alegría y orgullo de pertenecer a esta gran familia", ha destacado la consejera.

Durante el evento se han proyectado cuatro historias de éxito contadas mediante un diálogo entre profesionales y pacientes que representan patologías y tratamientos donde La Princesa ha sido un referente, entre ellos los más de 2.500 trasplantes de médula realizados desde la creación, en 1981, de una de las primeras Unidades sobre este ámbito en España, o su designación como Centro de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) para la cirugía funcional en trastornos del movimiento para la enfermedad de Parkinson.

También en el tratamiento del ictus con las últimas técnicas de radiología intervencionista y en el abordaje del cáncer de mama en la Unidad de Patología Mamaria, que ha prestado servicio a más de 2.000 pacientes en los últimos diez años.

El acto también ha incluido un reconocimiento a los directores gerentes que han estado al frente del Hospital durante estos 70 años, así como a las asociaciones e instituciones públicas y universitarias que han colaborado en la misión del complejo.

700.000 PACIENTES AL AÑO

La Princesa atiende anualmente a casi 700.000 pacientes, de los que medio millón acuden a las Consultas Externas, 15.000 son ingresos hospitalarios, 15.236 corresponden a pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas, y 116.000 pasan por el servicio de Urgencias.

En cuanto a infraestructuras, dispone de 535 camas y 14 quirófanos dotados de la última tecnología, incluida la robótica, y cuenta con todas las especialidades médicas y quirúrgicas excepto Pediatría y Ginecología, para lo cual mantiene alianzas estratégicas con los Hospitales públicos Universitarios Santa Cristina y Niño Jesús.

Desde su inauguración en 1955, el Hospital de La Princesa ha apostado por una continua renovación y modernización, con importantes remodelaciones de las Unidades de Diálisis e Ictus, los Laboratorios de Análisis Clínicos, Anatomía Patológica y Microbiología, el Área de Atención Ambulatoria o la del Cáncer, entre otras.

Además, cuenta con tecnología avanzada como un robot de Farmacia, que ha marcado un nuevo nivel de gestión del medicamento, así como en la llegada de la Cirugía Robótica Da Vinci o la instalación de dos máquinas de resonancia magnética con la última tecnología.

50 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y 500 INVESTIGADORES

En el ámbito de la investigación, este centro de la sanidad pública madrileña cuenta desde 2010 con el Instituto de Investigación Sanitaria (IIS-Princesa), convertido en uno de los referentes de la investigación biomédica en España. En la actualidad está compuesto por 500 investigadores y 50 grupos, cuya labor se traduce en 220 proyectos y más de 450 publicaciones científicas en revistas de alto impacto.

En el plano docente, el Hospital está vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) desde 1994. Cuenta con más de 250 futuros profesionales en formación, 6 catedráticos de Universidad, 14 titulares, 67 profesionales asociados y 10 adscritos a la Dirección de Enfermería.