La Princesa reúne a especialistas para avanzar en el abordaje integral del cáncer de piel

Consulta de Dermatología - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de La Princesa ha celebrado la segunda edición del Preceptorship en Oncodermatología, una iniciativa teórica-práctica orientada al manejo integral del cáncer de piel para compartir conocimientos y experiencias sobre el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos tumores.

La jornada, organizada por la Unidad Funcional de Oncodermatología del hospital, ha reunido a especialistas de los hospitales universitarios de Torrejón y Severo Ochoa, y del Hospital Clínico San Carlos.

Coordinada por los doctores Berta Hernández-Marín, del Servicio de Oncología Médica, y Pedro Rodríguez-Jiménez, del Servicio de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, ha tenido como objetivo actualizar los conocimientos de los profesionales sobre las diferentes estrategias diagnósticas y terapéuticas para el tratamiento del cáncer cutáneo, promoviendo además la detección precoz de estas enfermedades mediante técnicas clínicas y dermatoscópicas especializadas.

Así, a lo largo de la jornada se abordaron aspectos clave relacionados con el tratamiento local y sistémico de distintos tipos de cáncer de piel, incluidos el melanoma, el carcinoma basocelular, el carcinoma epidermoide y el carcinoma de células de Merkel.

El programa también incluyó sesiones dedicadas al manejo de los efectos adversos de los tratamientos, el seguimiento de los pacientes y el estudio genético en determinados casos, ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

Además de las sesiones formativas y la discusión de casos clínicos complejos, los participantes pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de la Unidad Funcional de Oncodermatología durante una actividad práctica desarrollada en consulta, favoreciendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre profesionales.

La jornada ha servido también para reforzar la colaboración entre especialistas de Dermatología y Oncología Médica, un aspecto fundamental para garantizar una atención integral, coordinada y personalizada a las personas con cáncer de piel, especialmente en los casos más complejos o avanzados.