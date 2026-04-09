La producción industrial en la Comunidad cae un 1,6% en febrero en Madrid, tres décimas más que la media nacional

Archivo - Maquinaria industrial y herramientas para el tratamiento y la producción de imanes y otros productos, en el Laboratorio de Imanes de Alto Campo SMART-Lab (Superconducting MAgnet Research and Technology Laboratory), en el Centro de Investigacione - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha descendido un 1,6% interanual el pasado mes de febrero en la Comunidad de Madrid, tres décimas más que la media nacional, que se ha reducido un 1,3%.

Según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo que va de año la producción industrial en la región se ha reducido un 4,1%, frente a una descenso del -2,2% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 1,6% con un incremento del 9,3% en el caso de los duraderos y un 2,2% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 1,4%, los bienes intermedios anotaron un 4,3% menos y los de la energía, un 1,8% más.

La tasa anual de la producción industrial aumenta en tres comunidades autónomas y cae en otras 14. Castilla y León (+12,9%), Cantabria (+3,7%) y Aragón (+1,7%) fueron las que mostraron las mayores alzas, mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 11,2%, 10,7% y un 9,1%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el Índice General de Producción Industrial (IPI) bajó un 1,3% en febrero en relación al mismo mes de 2025, moderando en 1,8 puntos el retroceso de enero.

Con el descenso interanual de febrero, la producción industrial encadena dos meses consecutivos de descensos tras la caída del 3,1% registrada en enero.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial cayó un 1,1% interanual en febrero, tras el descenso del 0,2% registrado el mes previo.

En términos mensuales (febrero sobre enero) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,1%, encadenando así tres meses consecutivos de retrocesos.

Por sectores, la energía presentó el mayor descenso mensual de la producción, del 4%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la subida mensual más pronunciada (+2,3%).