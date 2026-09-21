Profesionales de servicios sociales se concentran hoy en Plaza de la Villa contra el cambio de gestión de tres CAI

Archivo - El Ayuntamiento abrirá dos nuevos centros de atención a la infancia. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de los servicios sociales se concentran a las 9 horas de este lunes en Plaza de la Villa para protestar por la situación de "desbordamiento generalizado" de los servicios sociales y mostrar su rechazo al cambio de gestión indirecta de los Centros de Atención a la Infancia (CAI) 1, 2 y 3 del Ayuntamiento de Madrid.

La protesta coincidirá con un paro de las trabajadoras convocado por el sindicato CC.OO. y también con la celebración de la primera Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad tras el parón estival, en la que tanto Más Madrid como PSOE llevarán este asunto en el orden del día.

En concreto, los socialistas solicitan una comparecencia del delegado del Área, José Fernández, para que informe sobre la gestión del servicio, mientras que la formación liderada por Rita Maestre formulará un ruego para pedir la paralización del paso a gestión indirecta de los tres centros.

La Plataforma de Servicios Sociales Públicos rechaza que los centros 1, 2 y 3, actualmente gestionados de forma directa por el Ayuntamiento, pasen a gestión indirecta. En un comunicado, apuntan a que la reorganización supone la "desaparición de los tres únicos CAI de gestión directa", ya que sus funcionarios serán trasladados a un nuevo centro "dejando a toda la red bajo fórmulas de gestión privada y externalizada".

La plataforma advierte de que la externalización de la atención directa a las familias puede traducirse en "una mayor precariedad laboral, una elevada rotación de personal y una pérdida de continuidad en la atención". "Todo ello tendría consecuencias directas sobre la calidad de la intervención, sobre el vínculo terapéutico y sobre la protección de los menores más vulnerables", sostienen.

Por ello, reclaman que se paralicen los procesos que impliquen la pérdida de servicios de gestión pública directa, que se aumenten los recursos y la financiación y que se cubran de manera inmediata las bajas y vacantes.

Entre sus demandas figuran igualmente el incremento de las plantillas, el reconocimiento profesional, un empleo estable y de calidad, mejoras laborales y retributivas y medidas para prevenir los riesgos psicosociales.

MÁS MADRID Y PSOE CUESTIONAN EL CAMBIO DE MODELO

La concejala de Más Madrid Lucía Lois ha acusado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de optar por la gestión privada de estos centros. "Almeida, cuando puede elegir, privatiza y precariza. Es lo que va a hacer ahora con los tres Centros de Atención a la Infancia gestionados por trabajadores públicos", ha afirmado Lois en declaraciones a Europa Press.

La edil considera que el cambio supondrá "salarios bajos, cambios continuos de profesionales y un peor servicio" y ha avanzado que su grupo solicitará en la comisión la paralización del proceso.

Por su parte, la concejala socialista Ana Lima ha criticado que los CAI 1, 2 y 3 dejen de gestionarse directamente con personal municipal "sin una evaluación previa que justifique esta decisión" y ha enmarcado la medida en un proceso más amplio de externalización de los servicios sociales municipales.

"Queremos que el Gobierno de Almeida explique este cambio de modelo y garantice que la privatización no va a traducirse en menos profesionales, menos especialización y peor atención a los niños, niñas y familias más vulnerables", ha manifestado en declaraciones a esta agencia de noticias.

EL AYUNTAMIENTO NIEGA QUE LOS CAI SE PRIVATICEN

Por su parte, desde el Ayuntamiento han apuntado que los centros de atención a la infancia "no se privatizan" con este cambio de los CAI 1, 2 y 3 a gestión indirecta.

El Ayuntamiento sostiene que los 38 funcionarios que actualmente trabajan en esos tres centros mantendrán sus puestos y prestarán servicio en el nuevo CAI 14, especializado en la declaración de riesgo del menor.

Esta competencia corresponde al Consistorio en virtud de la Ley 4/2023 de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid y, por su relevancia, será asumida exclusivamente por personal funcionario, según explican las mismas fuentes.

El Gobierno municipal asegura que los empleados realizarán funciones propias de su categoría profesional y "podrán sumar a su retribución un complemento de productividad, además de contar con teletrabajo y flexibilidad en el acceso".

Fuentes municipales recuerdan asimismo que la gestión indirecta ya se utiliza en otros centros de la red y señalan que el Gobierno de Carmena recurrió a este modelo "en los cuatro CAI que abrió entre 2016 y 2017".

La previsión municipal es abrir en diciembre dos nuevos centros, con lo que la red pasará de los 12 CAI actuales a 14. El número de profesionales aumentará, según el Ayuntamiento, de 203 a 217 y se ampliarán las citas en horario de tarde.

El CAI 13 asumirá la atención a las familias de Villa de Vallecas, lo que permitirá que el CAI 4, que actualmente atiende también este distrito, concentre su actividad en Puente de Vallecas. Por su parte, el CAI 14 se ocupará de los procedimientos de declaración de riesgo del menor.