Un profesor de Villanueva del Pardillo afronta 14 años de cárcel por presunta agresión sexual a alumnas

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un profesor de matemáticas de un colegio de Villanueva del Pardillo afronta una petición fiscal de catorce años de prisión por presuntamente agredir sexualmente a cuatro alumnas durante el curso académico 2019-2020, han informado fuentes jurídicas.

El juicio se ha celebrado esta mañana a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Madrid a petición de las partes y han comparecido las víctimas, dado que el juzgado de instrucción del caso no acordó la prueba preconstituida para evitar que volvieran a relatar los hechos durante la vista oral.

Según la acusación, el docente habría cometido diversos delitos de agresión sexual contra varias estudiantes, algunas de ellas menores de 16 años en el momento de los hechos. En concreto, realizaba presuntamente tocamientos a las niñas en su despacho. A una de ellas incluso le escribió una nota en la que le puso que la quería besar.

La principal prueba de cargo es el relato de las víctimas. En el sistema penal español, la declaración de la víctima en delitos de agresión sexual puede constituir por sí sola prueba de cargo suficiente para sustentar una condena, incluso en ausencia de otros elementos corroboradores, siempre que supere un juicio de credibilidad riguroso.

El Ministerio Público pide una condena de 12 años de prisión por un delito de agresión sexual a menor de 16 años, así como dos años y seis meses de cárcel por un segundo delito.

Por su parte, la defensa del acusado ha solicitado la absolución al considerar que no existe prueba suficiente para sustentar las acusaciones.